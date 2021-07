Nouveaux clips et détails pour Batman: The Long Halloween Part 2

Le panneau SDCC at Home pour Batman : Le long Halloween Partie 2 apporte un regard neuf sur la finale animée et sur la façon dont les choses changent par rapport à la bande dessinée.

Batman : le long Halloween panel à SDCC @ home est aujourd’hui et je dois dire que c’était un panel assez cool. Actrice/animatrice Tiffany Smith (He-Man and the Masters of the Universe, DC Daily) modère les festivités, et la rejoindre sur le panel était Jensen Ackles (Supernatural, Batman: Under the Red Hood) en tant que Batman/Bruce Wayne, Katee Sackhoff (The Mandalorian, Battlestar Galactica, Batman: Year One) dans le rôle de Poison Ivy, Julie Nathanson (Call of Duty : Black Ops Cold War, Suicide Squad : Hell To Pay) en tant que Gilda Dent, Troy Baker (The Last of Us, Batman: Arkham Knight) en tant que Joker et scénariste Tim Sheridan (Le règne des surhommes, Superman : l’homme de demain).

https://youtu.be/XZR8bTwbVC4

Inspiré par l’histoire emblématique de DC du milieu des années 90 de Jeph Loeb et Tim Sale, Batman : le long

Halloween, deuxième partie termine le voyage de deux films alors que le tueur de vacances est toujours en fuite et, avec Bruce Wayne sous le charme du venimeux Poison Ivy, Batman est introuvable. Libéré par un allié improbable, Bruce découvre rapidement le vrai coupable : l’employeur de Poison Ivy, Carmine Falcone. Le Romain, ses rangs décimés par Holiday et son entreprise qui échappe à tout contrôle, a été contraint de faire appel à des partenaires moins désirables – la galerie des voyous de Gotham City.

En attendant, Harvey Dent affronte des batailles sur deux fronts : tenter de mettre fin à la guerre de la mafia tout en faisant face à un mariage tendu. Et, après une attaque qui laisse Harvey horriblement défiguré, le procureur de district libère la dualité de sa psyché qu’il s’est efforcé toute sa vie de supprimer. Maintenant, en tant que Two-Face, Dent décide de se faire justice lui-même et de juger ceux qui lui ont fait du tort, à sa famille et à tout Gotham. En fin de compte, le chevalier noir doit rassembler les pièces tragiques qui ont convergé pour créer Two-Face, Holiday Killer, Batman et Gotham City lui-même.

Ci-dessous, vous pouvez consulter 2 extraits du film. Le premier est « Sofia » et le second s’intitule « Fireworks »:

SOFIA

Un nouveau Falcone arrive à Gotham City alors que Sofia Falcone, fille du chef de la mafia Carmine « The Roman » Falcone, vient en aide à son père – seulement pour découvrir que Carmine recrute une nouvelle race de criminels pour l’aider dans son plan. Laila Berzins (Genshin Impact) et Titus Welliver (Bosch) voix Sofia et Carmine, respectivement.

LES FEUX D’ARTIFICES

C’est le 4 juillet, mais les feux d’artifice ne se limitent pas au ciel alors qu’une guerre de foule se poursuit, la galerie des voleurs de Gotham City s’épanouit et nos protagonistes – Batman (exprimé par Jensen Ackles), le commissaire de police James Gordon (Billy Burke) et Harvey & Gilda Dent (Josh Duhamel, Julie Nathanson) affrontent des forces sournoises de tous bords. Parmi ces forces se trouve Carmine Falcone (Titus Welliver), qui prend un moment pour une visite inquiétante avec Gordon and the Dents dans ce tout nouveau clip.

Produit par Warner Bros. Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment, le tout nouveau long métrage Batman : Le long Halloween, deuxième partie arrive sur Digital à partir du 27 juillet 2021, et Blu-ray sur 10 août 2021.