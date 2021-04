Nouveautés Disney Plus pour mai 2021: liste de tous les nouveaux films et séries

Disney Plus ajoutera quelques nouveaux ajouts à son programme en mai 2021. Nous vous donnons la liste complète avec tous les nnouveaux films et séries, qui trouveront leur place dans le portefeuille Disney Plus dans le mois à venir. Ceux-ci incluent Disney Originals, les productions Marvel, mais aussi quelques nouveaux titres pour eux Catégorie étoile.

Disney Plus: toutes les séries et films en mai 2021

En mai 2021, Disney Plus propose de nombreux nouveaux films et séries prêts pour tous les groupes d’âge. Avec Star trouver de nouveaux épisodes de L’anatomie de Grey ou le drame satirique Jojo Lapin dans le programme. Il y a aussi les sept saisons de Nouvelle fille et les premiers épisodes de Star Wars: Le mauvais lot.

4 mai: Star Wars: The Bad Batch – Saison 1, épisode 1 (Spécial)

5 mai: Grey’s Anatomy, Saison 17, Épisode 3 (Star)

5 mai: pompier de Seattle, saison 4, épisode 3 (étoile)

7 mai: Big Shot – Saison 1, épisode 4

7 mai: Mighty Ducks: Game Changers – Saison 1, épisode 7

7 mai: Star Wars: The Bad Batch – Saison 1, épisode 2

7 mai: Un enseignant – Saison 1, épisode 3 (Star)

7 mai: Opposés solaires – Saison 2, épisode 5 (Star)

7 mai: Paniers – Saison 4, tous les épisodes (Star)

7 mai: Angel – Saisons 1-5 (Star)

7 mai: Star – Saisons 1-3 (Star)

7 mai: Bénissez ce gâchis – Saisons 1 et 2 (Star)

12 mai: Grey’s Anatomy, Saison 17, Épisode 4 (Star)

12 mai: Seattle Firefighter, Saison 4, Episode 4 (Star)

14 mai: Gilbert et Saddie – Saison 1 (Disney)

14 mai: High School Musical The Musical The Series – Saison 2, épisode 1

14 mai: + Big Shot – Saison 1, épisode 5

14 mai: Mighty Ducks: Game Changers – Saison 1, épisode 8

14 mai: Star Wars: The Bad Batch – Saison 1, épisode 3

14 mai: Un enseignant – Saison 1, épisode 4 (Star)

14 mai: Opposés solaires – Saison 2, épisode 6 (Star)

14 mai: Guerre des mondes – Saison 1 (Star)

14 mai: Nouvelle fille – Saisons 1-7 (Star)

19 mai: Grey’s Anatomy, Saison 17, Épisode 5 (Star)

19 mai: pompier de Seattle, saison 4, épisode 5 (étoile)

21 mai: Merveilles sauvages de l’Afrique – Saison 1 (National Geographic)

21 mai: Bluey – Saison 1 (Disney)

21 mai: Instincts mortels – Saison 1 (National Geographic)

21 mai: Pour attraper un contrebandier – Saison 1 (National Geographic)

21 mai: Quand les requins attaquent – Saisons 1-6 (National Geographic)

21 mai: MODOK de Marvel – Saison 1, épisode 1

21 mai: Big Shot – Saison 1, épisode 6

21 mai: High School Musical The Musical The Series – Saison 2, épisode 2

21 mai: Mighty Ducks: Game Changers – Saison 1, épisode 9

21 mai: Inside Pixar (Pixar) – Nouveaux épisodes

21 mai: Star Wars: The Bad Batch – Saison 1, épisode 4

21 mai: Big Sky – Saison 1, épisode 10 (Star)

21 mai: Un enseignant – Saison 1, épisode 5 (Star)

21 mai: Opposés solaires – Saison 2, épisode 7 (Star)

26 mai: Grey’s Anatomy, saison 17, épisode 6 (Star)

26 mai: pompier de Seattle, saison 4, épisode 6 (étoile)

28 mai: Genius – Saisons 1 et 2 (National Geographic)

28 mai: Royaume des momies – Saison 1 (National Geographic)

28 mai: Mighty Ducks: Game Changers – Saison 1, épisode 10

28 mai: Big Shot – Saison 1, épisode 7

28 mai: High School Musical The Musical The Series – Saison 2, épisode 3

28 mai: MODOK de Marvel – Saison 1, épisode 2

28 mai: Harrow – Saison 1 (Star)

28 mai: Rebel – Saison 1, épisode 1 (Star)

28 mai: Big Sky – Saison 1, épisode 11 (Star)

28 mai: Un enseignant – Saison 1, épisode 6 (Star)

28 mai: Opposés solaires – Saison 2, épisode 8 (Star)

7 mai: 500 jours d’été (Star)

7 mai: Cela cause des problèmes (Star)

7 mai: The Jones Spies Next Door (Star)

7 mai: Descente (Star)

7 mai: Appel de la nature (Star)

7 mai: Soyons flics – Die Party Cops (Star)

7 mai: Crazy About Steve (Star)

14 mai: Alien – La renaissance (Star)

14 mai: Petits mensonges en probation (Star)

14 mai: Prédateurs (Star)

14 mai: Prometheus – Dark Signs (Star)

14 mai: Prêt ou pas – À vos marques, prêt, mort (Star)

14 mai: Sous l’eau – C’est réveillé (Star)

21 mai: La veuve noire (Star)

21 mai: Les voyages de Gulliver – Quelque chose de grand se prépare (Star)

21 mai: Les nouveaux mutants (Star)

21 mai: Drugs Inc: Drugs Targeted (National Geographic)

28 mai: Launchpad de Disney

28 mai: Brubaker (Star)

28 mai: L’heure de la victoire (étoile)

28 mai: Tout ou rien (Star)

28 mai: Jojo Rabbit (Star)

28 mai: L’art de tricher à votre façon (Star)

28 mai: De l’eau pour les éléphants (Star)