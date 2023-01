Nouveau Xiaomi ultra pas cher en vue : c’est tout ce que l’on sait sur le prochain mobile POCO

Le nouveau Poco C55 arrive bientôt, coûtera environ 100 € et ressemblera dangereusement au nouveau Redmi 12C.

Une recréation de ce à quoi devrait ressembler le nouveau Poco C55 basé sur le récent Redmi 12C.

Avait déjà a sorti son 2023 il y a quelques jours Xiaomiet c’est que dès le début de l’année, le 2 janvier, l’une de ses sous-marques nous a présenté le Redmi 12C comme premier mobile abordable de son catalogue pour cette nouvelle année.

continuera sur clé smartphone ultra pas chère le fabricant Haidian, du moins pendant que nous attendons sur les marchés internationaux les Xiaomi 13 et 13 Pro, car selon les collègues de Xiaomiui, il semble qu’un Le nouveau téléphone de POCO est visible à l’horizonavec une autre signature retombées mais en prenant précisément le Redmi 12C comme référence.

Et c’est qu’en effet nous savons déjà Le goût de Xiaomi pour faire des frites de ses appareils destinés à différents marchés mondiaux et utilisant les différentes marques qu’il a à volonté, cette fois sous la forme d’un mobile POCO de la série Cqui au final est le moins cher et où par le passé on a même vu des téléphones sans capteur d’empreintes digitales ou avec des mémoires de stockage très faibles.

Le nouveau terminal qui a été filtré répondrait au nom de PETIT C55 et il aurait une conception très basique, tant dans les matériaux que dans les avantages, même si cela ne l’empêchera pas de profitez d’un design moderne et du lecteur d’empreintes digitales qui d’autres fois a été refusé aux modèles de cette gamme de prix.

Au lancement et au moins sur les premiers marchés où il est disponible, ça devrait coûter environ 100 dollars à changerà commencer sûrement par le marché des Inde qui est le principal pour ce type d’appareils.

Malheureusement, les dates d’arrivée sont inexactes et les sources ne révèlent pas plus d’informations à son sujet, ni sur un disponibilité sur les principaux marchés internationaux dont nous avons de sérieux doutes.

Au moins, nous savons que le matériel Il correspondra pratiquement au cœur du Redmi 12Cdonc celui qui suit devrait être votre tableau matériel complet et caractéristiques techniques :

PETIT C55 Caractéristiques et spécifications techniques Dimensions 168,76 x 76,41 x 8,77 mm

192 grammes Écran Écran ACL de 6,71 pouces

HD (1650 x 720 pixels)

Luminosité jusqu’à 500 nits Processeur MediaTek Helio G85

Processeur Octa-core jusqu’à 2 GHz

Carte graphique Mali-G52 MP2 RAM 4/6 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 64/12 Go eMMC 5.1 extensible appareils photo arrière:

50 Mpx principal

Macro 2MP

Frontale :

5MP La batterie 5000mAh Autres double nano SIM

Fente pour carte microSD

lecteur d’empreintes digitales arrière

Prise casque 3,5 mm

Radio FM connectivité Bluetooth 5.1

VoLTE avec voix HD

Wi-Fi 2,4/5 GHz

GPS, Glonass, Beidou

Galilée

Il ne reste plus qu’à attendre une présentation qui devrait avoir lieu dans ce premier trimestrenous serons donc attentifs aux mouvements de Xiaomi, Redmi et POCO pour vous informer comme toujours avant tout le monde de leurs prochaines sorties… Ne vous déconnectez pas dans ces premières semaines de 2023 car ils vont être intenses !

