Nouveau "Vikings"-Trailer: Un Björn vivant, des batailles et des monstres marins

Amazon Prime Video vient de révéler que la saison 6B de « Vikings » sortira ce mois-ci, alors que le service de streaming ajoute déjà une nouvelle bande-annonce pour les derniers épisodes de la série. Dans le clip, les fans voient enfin Björn « Eisseite », qui n’était pas mort mais grièvement blessé lors de la finale de mi-saison.

Attention, spoilers! Si vous voulez regarder la saison 6B de « Vikings » sans aucune connaissance préalable, vous ne devez ni lire ni regarder la bande-annonce.

Selon la nouvelle bande-annonce, Björn (Alexander Ludwig) se tire une dernière fois dans les derniers épisodes de « Vikings » pour combattre les Rus sous le prince Oleg (Danila Kozlovsky) et Ivar (Alex Høgh Andersen). Puis la dernière heure aurait finalement dû sonner pour le premier-né de Ragnar: le showrunner des « Vikings » Michael Hirst a déjà indiqué dans diverses interviews que la mort de Björn n’était qu’une question de temps. Néanmoins, la prophétie du voyant est susceptible de se réaliser: la renommée de Björn en tant que protecteur de la Norvège serait certainement plus grande que celle de Ragnar.

Ivar contre Alfred Recommandations de l’auteur: Distribution de Primetime « Vikings »: Les personnages et acteurs les plus importants Primetime « Vikings » -La fin approche: La date de début de la saison 6, partie 2 a été fixée

Ivar, le frère de Björn, est ramené dans le Wessex. Dans la bande-annonce, il regarde la pièce d’échecs qu’il a une fois reçue d’Alfred (Ferdia Walsh-Peelo). Plus tard, nous voyons les deux stratèges au combat. Avant cela, cependant, il devrait y avoir une confrontation entre les « alliés » Ivar et Oleg …

Et Ubbe (Jordan Patrick Smith)? Il suit les traces des explorateurs de Ragnar et part d’Islande en Amérique. Sur la traversée, Ubbe voit dans la remorque – un énorme serpent de mer?! Assez bizarre, mais ce ne serait pas la première fois qu’un personnage de «Vikings» hallucine un être surnaturel. Les lignes entre réalité et croyance / imagination ont toujours été floues dans la série. Reste à savoir si Ubbe découvrira ce qui est arrivé à Floki (Gustaf Skarsgård) avant son voyage au « pays d’or ».

Cette fois, tout sera différent!

La saison 6B de « Vikings » n’est pas seulement spéciale car c’est la dernière de la série. Parce que: Prime Video se détourne pour la première fois de la diffusion hebdomadaire d’un seul épisode! Au lieu de cela, les fans recevront dix épisodes d’un seul coup. Tous les épisodes restants seront disponibles sur Amazon Prime Video à partir du 30 décembre 2020.