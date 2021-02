Nouveau titre de travail du film Transformers, chronologie et détails révélés?

Paramount Pictures est prêt à relancer le très populaire Transformateurs franchise, et maintenant, de nouveaux détails sont apparus concernant l’approche du studio. Credo 2 le réalisateur Steven Caple Jr a récemment été engagé pour diriger le projet, qui aurait reçu le titre provisoire qui devrait enthousiasmer les aficionados de Cybertron; Transformers: Beast Alliance.

Des sources ont révélé que Transformateurs: Beast Alliance aura lieu « dans la chronologie de Bumblebee et se déroulera dans les années 1990. Le film aura la saveur d’un film de braquage qui s’étendra de Brooklyn à l’Amérique du Sud. » Le studio chercherait à jouer « un acteur afro-américain ou latino » dans le rôle principal, le personnage étant dit avoir entre « le début et le milieu de la vingtaine ». Le film mettra également en vedette une co-principale féminine qui sera du même âge « ou même légèrement plus âgée », avec l’actrice qu’ils recherchent capable de « passer pour un New-Yorkais ».

Il n’y a actuellement aucune confirmation sur laquelle Transformateurs apparaîtra dans le film, mais le titre provisoire suggère fortement que la série des années 90, Beast Wars, sera mise en action à un certain titre. Une série télévisée d’animation par ordinateur qui a débuté en 1996 et s’est terminée en 1999, Beast Wars: Transformers se situe dans le futur de « l’original » Transformateurs franchise et reprend après les événements des années 1980 Les transformateurs. La série suit les Maximals et Predacons, descendants des Autobots et Decepticons respectivement. Les changements de style et de caractère radicalement différents se sont révélés polarisants au sein du hardcore Transformateurs fan de base, mais sans aucun doute l’adaptation à l’action réelle pourrait s’avérer être tout à fait le spectacle cinématographique.

La Transformateurs La franchise a été un énorme tirage au sort pour Paramount depuis un certain temps. Lancée en 2007, la série de films a varié en qualité mais a quand même réussi à récolter plus de 4 milliards de dollars au box-office à travers cinq films. Après la sortie de 2017 gravement mutilé Transformers: le dernier chevalier, le réalisateur Michael Bay s’est séparé de la franchise afin de travailler sur du matériel plus original, d’où le projet de redémarrage des studios.

Il incombe donc au réalisateur de Creed 2, Steven Caple Jr, de revigorer la franchise et d’apporter une partie de la magie qu’il a jetée au cours de la longue série de boxe dans le monde d’action de science-fiction de Transformateurs. L’année dernière, le studio a commandé deux scripts distincts pour une action en direct Transformateurs sortie à être développé par les scénaristes James Vanderbilt et Joby Harold et a décidé d’aller de l’avant avec le scénario de Harold avec Caple Jr. à la barre.

Paramount Pictures reste bel et bien dans le secteur des Autobots, Caple Jr étant l’un des nombreux projets actuellement en développement. Paramount et Hasbro Studios prévoient également de collaborer sur une animation autonome Transformateurs film prequel avec Histoire de jouets 4 réalisateur Josh Cooley. Le projet explorera les origines interstellaires des Autobots et des Decepticons sur leur planète natale Cybertron, et tournera spécifiquement autour de la relation entre les dirigeants rivaux Optimus Prime et Megatron. Les rapports ont déclaré que le film sera « séparé et séparé » des films d’action en direct qui ont honoré le grand écran jusqu’à présent.

Transformateurs: Beast Alliance cherche à commencer à tourner à la fin du printemps ou au début de l’été. Cela nous vient des Illuminerdi.

