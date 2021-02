Nouveau sur Amazon Prime Video en février 2021

C’est un nouveau mois, et cela signifie qu’un nouveau contenu arrive sur Amazon Prime Video. Ici, nous décomposons tout ce qui arrive au service de streaming.

Le mois de février est traditionnellement composé de deux choses, Le mois de l’histoire noire et La Saint-Valentin. Dans cet esprit, Vidéo Amazon Prime ajoutera deux collections pour célébrer les deux occasions. De plus, ils ont ajouté des films et des séries intrigants, titrés par Félicité mettant en vedette Owen Wilson et Salma Hayek.

Pour la ventilation complète de ce qui est ajouté Vidéo Amazon Prime, voir ci-dessous:

Le mois de l’histoire noire

À partir du 1er février, notre page Amplify Black Voices présentera une collection organisée de titres pour honorer le Mois de l’histoire des Noirs. Nous en partagerons davantage dans les prochains jours, mais la collection proposera une rotation de thèmes chaque semaine et comprendra des titres qui célèbrent la voix des acteurs, producteurs, écrivains et cinéastes noirs.

La Saint-Valentin

Qu’il s’agisse de célébrer Galentine ou la Saint-Valentin, Prime Video a dressé une liste de titres pour une soirée parfaite. Les faits saillants de la collection incluent Sylvie’s Love (2020), une histoire d’amour qui se déroule dans le Harlem des années 1950 avec Tessa Thompson; Chemical Hearts (2020), une romance de YA avec Lili Reinhart et Austin Abrams; What Men Want (2019), le remake de «What Women Want» des années 2000 avec Taraji P. Henson; La vie dans un an (2020), avec Jaden Smith et Cara Delevinge en tant que jeune couple confronté à des difficultés insurmontables; et plus.

Nouveaux originaux et exclusivités:

Félicité (2021) est une histoire d’amour hallucinante à la suite de Greg (Owen Wilson) qui, après avoir récemment divorcé puis licencié, rencontre la mystérieuse Isabel (Salma Hayek), une femme vivant dans la rue et convaincue que le monde pollué et brisé qui les entoure est juste une simulation informatique. Douteux au début, Greg découvre finalement qu’il peut y avoir une part de vérité dans la conspiration sauvage d’Isabel. Disponible en HDR. Diffusion 5 février.

La carte des petites choses parfaites (2021) raconte l’histoire de l’adolescent à l’esprit vif Mark (Kyle Allen), vivant avec satisfaction le même jour dans une boucle sans fin dont le monde est bouleversé lorsqu’il rencontre la mystérieuse Margaret (Kathryn Newton) également coincée dans la boucle temporelle. Mark et Margaret forment un partenariat magnétique, cherchant à trouver toutes les petites choses qui rendent ce jour parfait. Ce qui suit est une histoire d’amour avec une tournure fantastique, alors que les deux luttent pour comprendre comment – et si – échapper à leur journée sans fin. Disponible en HDR. Diffusion 12 février.

Il y a beaucoup de choses à célébrer en cette saison de Clifford le gros chien rouge! Emily Elizabeth, Clifford et toute l’île Birdwell se réunissent pour l’anniversaire de Clifford, partagent l’amour le jour de la Saint-Valentin et hantent l’île à l’Halloween. Qu’il s’agisse d’accueillir un nouveau bébé dans la famille Flores ou d’aider la ville à traverser une journée de neige extraordinaire, les amis partagent des moments spéciaux de la vie tout en apprenant l’importance de la famille et en célébrant la véritable amitié. Nouveaux épisodes en streaming 12 février.

Le pensionnat: Las Cumbres se déroule dans le pensionnat fictif Las Cumbres, une forteresse impénétrable. Ses étudiants rêvent de fuir loin de là. Mais la forêt environnante est encore plus dangereuse car une loge médiévale satanique sème la terreur dans la région. Diffusion 19 février.

Dis moi tes secrets est un thriller intense et moralement complexe. Il tourne autour d’un trio de personnages, chacun avec un passé mystérieux et troublant: Emma (Lily Rabe) est une jeune femme qui a jadis regardé dans les yeux d’un dangereux tueur; John (Hamish Linklater) est un ancien prédateur en série désespéré de trouver la rédemption; et Mary (Amy Brenneman) est une mère en deuil obsédée par la recherche de sa fille disparue, Theresa (Stella Baker). Au fur et à mesure que chacun d’entre eux est poussé à bout, la vérité sur leur passé et leurs motivations devient de plus en plus trouble, brouillant les frontières entre la victime et l’agresseur. Diffusion Février 2021.

Nouveau IMDb TV Original:

Exécutif produit par LeBron James et Maverick Carter, Top Class: La vie et l’époque des pionniers du Sierra Canyon est une série de documentaires sur le passage à l’âge adulte, suivant une nouvelle Mecque de l’athlétisme au lycée, nichée juste à l’extérieur de Los Angeles. La série capture l’équipe alors qu’elle explosait sur la scène nationale du basket-ball avec l’une des classes les plus en vue de l’histoire, y compris certains des joueurs les mieux classés du pays – Amari Bailey, BJ Boston, Bronny James, Shy Odom, Zaïre Wade et Ziaire Williams. . Diffusion 26 février.

Films à ne pas manquer:

Prépare-toi pour Coming 2 Amérique (diffusé le 5 mars 2021) et rejoignez Eddie Murphy dans sa quête comique inoubliable vers le Nouveau Monde à venir en Amérique (1988). En tant que prince africain, il est temps pour lui de trouver une princesse. La mission le conduit lui et son ami le plus fidèle (Arsenio Hall) à New York. Diffusion 1er fevrier.

Et si l’imagination de votre fille était le secret de votre succès? Dans Imagine ça (2009), lorsqu’un homme d’affaires (Eddie Murphy) constate que son royaume financier glisse, il se tourne vers sa fille (Yara Shahidi) et son monde fantastique pour obtenir de l’aide. Diffusion 1er fevrier

La guerrière reine de Jhansi (2019) raconte l’histoire vraie de la légendaire Rani (traduction: Reine) de Jhansi, icône féministe en Inde et combattante de la liberté intrépide. Diffusion 16 février

Le monde avait besoin d’un héros, nous avons un hérisson. Superpuissant avec vitesse, Sonic le hérisson (2020) courses pour sauver le monde et arrêter le génie maléfique Dr. Robotnik de la domination du monde. Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden et Tika Sumpter jouent dans l’aventure que toute la famille appréciera. Diffusion 18 février

L’informateur (2020), avec Joel Kinnamen, Rosamund Pike, Common, Ana de Armas et Clive Owen, suit un ex-détenu travaillant sous couverture qui se fait à nouveau incarcéré intentionnellement afin d’infiltrer la foule dans une prison à sécurité maximale. Diffusion 26 février

Échantillonnage des canaux vidéo principaux:

Les membres Prime ont accès à la première saison d’émissions sélectionnées et à certains films sur les chaînes Prime Video sans frais supplémentaires pour leur abonnement. Cette liste sera actualisée avec des titres chaque mois et ne sera disponible que pour une durée limitée. Les émissions et les films diffusés le 1er février comprennent:

African American Lives: Saison 1 (documentaires PBS)

Be My Valentine (2013) (Films de marque maintenant)

Noir en Amérique latine: Saison 1 (documentaires PBS)

Burn Motherf ** ker, Burn! (2017) (Showtime)

City on a Hill: Saison 1 (Showtime)

Trouver vos racines: Saison 1 (Documentaires PBS / PBS Living)

Pour l’amour de Jason: Saison 1 (Urban Movie Channel)

Hitsville: The Making of Motown (2019) (Showtime)

J’ai tué ma meilleure amie: Saison 1 (A&E Crime Central)

L’amour à la 10e date (2017) (Lifetime Movie Club)

Mercy Street: Saison 1 (PBS Masterpiece)

Safe House: Saison 1 (Sundance Now)

SMOOCH (2011) (Films de marque maintenant)

Le dernier appel (2016) (UP Faith & Family)

La princesse blanche: Saison 1 (STARZ)

Whitney: Puis-je être moi (2017) (Showtime)

WuTang Clan: Of Mics and Men: Saison 1 (Showtime)