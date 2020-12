Nouveau Qualcomm Snapdragon 888 5G, c’est le processeur haut de gamme de 2021

TOUT ce que vous devez savoir sur le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 888 qui donnera vie au haut de gamme 2020.

Dans son sommet particulier qui se tient chaque année dès le début de décembre, Qualcomm a présenté le nouvelle génération de son processeur phare Série Snapdragon 800. Cette année, c’était au tour de la Qualcomm Snapdragon 888, bien que beaucoup s’attendaient à ce que Snapdragon 875 était le nom du nouveau processeur de référence de la société californienne.

Il s’agit de SoC destiné à principaux téléphones mobiles qui arriveront au cours du premier semestre 2021, qui rivalisera avec des modèles comme l’Apple A14 de l’iPhone 12 ou le futur Exynos 1080 que le Galaxy S21 portera.

Qualcomm Snapdragon 888 5G, toutes les informations

Qualcomm Snapdragon 888 5G spécifications CPU 8 noyaux

1x 2,84 GHz (Cortex AX1)

3 x 2,42 GHz (Cortex A78)

4x 1,8 GHz (Cortex-A55) GPU Adreno 660 Processus 5 nanomètres TSMC Charge rapide Charge rapide Qualcomm 5

Qualcomm Quick Charge AI Modem X60 5G

Comme prévu depuis un certain temps maintenant, le nouveau Snapdragon 888 est fabriqué selon un procédé de 5 nanomètres, une avancée qui laisse derrière lui les 7 nanomètres des précédents Snapdragon 855 et 865, et qui se situe au niveau de l’A14 d’Apple et du Huawei Kirin 9000.

Le joyau de la couronne de ce SoC se trouve dans l’inclusion de nouveau noyau Cortex-X1 puissant, qui fonctionne à une fréquence maximale de 2,84 GHz. À titre de comparaison, le noyau de performance maximale du Snapdragon 865 offrait la même fréquence maximale, et le Snapdragon 865+ a augmenté ce chiffre à 3,1 GHz.

Ce noyau est complété par d’autres trois Cortex-A78 à une fréquence de 2,45 GHz, et un quatrième cœur pour le économie d’énergie: un Cortex-A55 1,8 GHz. Ces données sont basées sur informations recueillies au cours des dernières semainesBien que Qualcomm ne dévoilera pas les détails les plus techniques de son processeur avant le 2 décembre.

Une autre nouveauté est l’inclusion de Modem X60, qui prend en charge des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus élevées grâce à la prise en charge de la 5G NSA et SA. De plus, Qualcomm a confirmé que le modem est intégré comme dans le Snapdragon 765, et donc il ne sera pas inclus séparément comme dans le Snapdragon 865. Le 888 devient ainsi le première SoC Qualcomm haut de gamme avec modem 5G intégré.

Le Snapdragon 888 est le premier SoC haut de gamme de Qualcomm avec un modem 5G intégré.

le Technologie de charge rapide Qualcomm Quick Charge 5, qui donne aux fabricants la possibilité d’activer puissances de charge jusqu’à 100W.

En termes de photographie, Qualcomm a montré des fonctions telles que la possibilité de prendre jusqu’à 120 photos par seconde à une résolution de 12 mégapixels via un FAI amélioré.

Les premiers téléphones avec Snapdragon 888 arrivera tout au long des premiers mois de 2021, avec des modèles signature tels que realme, Xiaomi ou Samsung parmi les premiers à adopter le nouveau système de Qualcomm. Il faut espérer que, parmi eux, il y a les Xiaomi Mi 11 Oui Samsung Galaxy S21.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂