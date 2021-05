Nouveau Pokémon Snap: Mysterious Pokémon Jirachi – emplacement, poses et photos 4 étoiles (guide, solution)

Audevard immunofoal immunite du poulain nouveau ne solution buvable flacon de 300ml

immunofoal immunite du poulain nouveau ne solution buvable a été développé pour apporter un soutien nutritionnel complémentaire aux poulains nouveaux-nés ayant des besoins en immunoglobulines G (IgG). immunofoal immunite du poulain nouveau ne solution buvable est produit selon un procédé exclusif qui permet de concentrer les IgG sans affecter leur intégrité. Ainsi un flacon d'immunofoal immunite du poulain nouveau ne solution buvable est presque 2 fois plus concentré que le colostrum de jument et 4 fois plus concentré que le plasma. Il se conserve jusqu'à 3 ans au réfrigérateur.