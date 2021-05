Nouveau Pokémon Snap: Mysterious Pokémon Diancie – emplacement, poses et photos 4 étoiles (guide, solution)

Le Pokémon mystérieux Diancie se cache dans Nouveau Pokémon Snap. Pour pouvoir le placer devant l’objectif de la caméra et prendre un bon instantané, vous devez d’abord le localiser. Dans ce Guider nous vous montrons où est Diancie et comme toi toutes les photos d’étoiles obtient.

Nouvelle solution Pokémon Snap: emplacement de la mystérieuse Diancie

L’emplacement de Diancie est en ligne Grotte à distance. Pour qu’il apparaisse, vous devez avoir le Histoire déjà terminée en avoir et en avoir besoin Classement de recherche de 3 pour le cours. Vous devez aller profondément dans la grotte – notre guide de solutions vous aidera:

Étape 1: prenez la bonne fourche dans la grotte éloignée

Commencer l’itinéraire Grotte à distance avec le Classement de recherche de 3 et conduisez jusqu’à la grande chambre avec la cascade dans laquelle vole le triképhalo. Là tu dois Jonction à droite cela vous mènera à la pièce avec les gros cristaux. Vous pouvez reconnaître la jonction par les deux eF-eM qui y volent.

Solution: Diancie a été trouvée sur la route de la grotte éloignée. © Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Étape 2: Jetez le Rocara et le Flunkifer avec une boule Lumina

Si vous êtes arrivé dans la pièce voisine, vous en verrez une ci-dessous sur le rebord Groupe de deux Rocara et un Flunkifer. Défaussez les trois Pokémon avec une boule Lumina chacun.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Étape 3: Diancie apparaît!

Regarde droit au grand Stalagmites. De là, le Mysterious Rock / Fairy Pokémon Diancie a flotté.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Le mode image continue est un avantage! Nous vous recommandons de basculer le mode série sur Activer les options. Ainsi vous pouvez directement 3, 4 ou 6 photos prenez les photos les unes après les autres lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Cela vous donne une bien meilleure chance d’obtenir un très bon instantané de Diancie.

Remplissez la page Fotodex de Diancie avec toutes les poses

Solution: c’est ainsi que vous obtenez tous les instantanés de Diancie. © Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Suivez notre guide de solutions et vous verrez toutes les poses nécessaires de Diancie:

Photo 1 étoile de Diancie

Diancie prend juste des photos quand il y a plane calmement dans les airs.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Photo 2 étoiles par Jirachi

Pour le Image 2 étoiles il faut attendre que Diancie ait créé ses reflets roses. Puis lance le Fonction de numérisation éteint et le Pokémon répond en vous regardant avec curiosité. À ce moment précis, vous devez appuyer sur la gâchette.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Photo 3 étoiles par Jirachi

Pour le Pose 3 étoiles vous devez frapper Diancie avec une boule de lumina quand elle apparaît et l’attendre poussière de diamant rose veulent créer.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Photo 4 étoiles par Jirachi

Le dernier et pose la plus rare vous pouvez voir juste après la pose 3 étoiles (voir ci-dessus). Après que Diancie eut le poussière de diamant rose a créé, il étend joyeusement son Bras en l’air et ferme tes yeux. Ce court instant vous donne le cliché 4 étoiles très convoité. Peu importe si une grande partie de la poussière de diamant scintillante est visible.

Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr