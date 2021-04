Nouveau Noxia X10 et Nokia X20: deux téléphones bon marché avec 5G et 3 ans de mises à jour

Le finnois Nokia a lancé deux nouveaux téléphones axé sur le bas-milieu de gamme, qui débarque dans le catalogue des smartphones de la marque sous un famille jusqu’ici inconnue.

Sont les Nokia X10 et X20, deux appareils que Nokia définit comme des terminaux fiables, qui offriront une longue durée de vie malgré leur bas prix. Avec eux, le Nokia G10 et le Nokia G20 arrivent également.

Les deux appareils ont des spécifications et des prix similaires, ainsi qu’un design qui partage plusieurs caractéristiques. Voici tout ce que vous devez savoir à leur sujet:

Nokia X10, toutes les informations

Nokia X10 Caractéristiques Dimensions 168,94 x 79,7 x 9,1 mm

210 grammes Écran LCD 6,67 pouces

450 lentes

20: 9 Résolution FullHD + 2400 x 1080 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 480 5G RAM 6 Go Système opératif Android 11 (Android One)

Mises à jour du système et de la sécurité (mensuellement) pendant 3 ans Stockage 64/128 Go Appareils photo 48 MP arrière principal

Caméra grand angle 5 MP

Caméra de profondeur 2 MP

Caméra macro 2 MP

Avant 8 MP Tambours 4470 mAh (chargeur non inclus) Autres Prise audio 3,5 mm, microSD, optique ZEISS, 5G, lecteur d’empreintes digitales latéral, bouton Assistant Google Prix ​​de départ 309/349 euros

le Nokia X10 est le smartphone le moins cher de cette famille. Comptez avec un corps en plastique, dont la façade est occupée par un Écran LCD de 6,67 pouces avec trous dans sa partie centrale supérieure, pour loger la caméra frontale de 8 mégapixels.

Cet écran a un Résolution Full HD +, et Nokia a décidé de ne pas sauter dans le train en marche de l’écran à taux de rafraîchissement élevé dans ce cas.

L’appareil a un lecteur d’empreintes digitales sur l’un de ses côtés, ainsi qu’un bouton dédié à l’invocation de l’Assistant Google.

Son intérieur est dirigé par le Processeur Qualcomm Snapdragon 480 5G, accompagné de 6 Go de RAM et de 64 ou 128 Go de stockage. Votre batterie a Capacité de 4470 mAh, et le fait que le chargeur n’est pas inclus dans la boîte.

Le système d’exploitation qui donne vie au téléphone est Android 11 dans sa version basée sur l’initiative Android One. Nokia s’engage à garder les terminaux à jour avec la dernière version d’Android pendant trois ans, dans lequel des correctifs de sécurité seront également publiés sur une base mensuelle.

Dans le domaine de la photographie, le Nokia X10 se distingue par sa Appareil photo d’une résolution de 48 mégapixels comme capteur principal, accompagné d’un appareil photo secondaire avec objectif ultra grand angle 5 mégapixels, et deux caméras de 2 mégapixels chacune, profondeur et « macro » respectivement.

Nokia X20, toutes les informations

Nokia X20 Caractéristiques Dimensions 168,94 x 79,7 x 9,1 mm

220 grammes Écran LCD 6,67 pouces

450 lentes

20: 9 Résolution FullHD + 2400 x 1080 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 480 5G RAM 8 Go Système opératif Android 11 (Android One)

Mises à jour du système et de la sécurité (mensuellement) pendant 3 ans Stockage 128 Go Appareils photo 64 MP arrière principal

Caméra grand angle 5 MP

Caméra de profondeur 2 MP

Caméra macro 2 MP

Avant 32 MP Tambours 4470 mAh (chargeur non inclus) Autres Prise audio 3,5 mm, microSD, optique ZEISS, 5G, lecteur d’empreintes digitales latéral, bouton Assistant Google Prix ​​de départ 379 euros

Avec un design inspiré de celui de son jeune frère, mais un poids légèrement plus élevé, le Nokia X20 il se classe au sommet du milieu de gamme abordable de Nokia avec quelques améliorations intéressantes.

L’écran est le même que celui du Nokia X10. Le processeur et la batterie sont également les mêmes. Cependant, le Nokia X20 arrive dans une configuration unique de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

De plus, le système de caméra le niveau du téléphone en mettant en œuvre un Appareil photo principal de 64 mégapixels avec objectif ZEISS. Les autres capteurs de la caméra arrière sont les mêmes que ceux du Nokia X10, et le caméra pour selfies continue d’utiliser un capteur de 32 mégapixels.

Prix ​​des Nokia X10 et X20

Les deux nouveaux smartphones Nokia sera vendu en Europe au prix de 309 ou 349 euros dans le cas du Nokia X10, et 379 euros dans le cas de Nokia X20.

Tous les modèles arrivent pas de chargeur inclus, et cela sera vendu séparément via la boutique en ligne officielle de la marque.

