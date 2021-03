Nouveau Motorola Edge S avec Snapdragon 870 et batterie de 5000 mAh

Le premier haut de gamme de Motorola pour 2021 est officiel et il est livré avec un processeur Snapdragon 870.

On l’attendait, et il est enfin là: le Motorola Moto Edge S Elle est officielle après plusieurs mois de fuites et de rumeurs, et elle vient se placer dans le le plus élevé dans le catalogue de Motorola pour cette 2021.

Il s’agit d’un appareil orienté haut de gamme, qui monte le processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G de Qualcomm. De plus, il le combine avec un grande batterie, écran lisse et système de photographie à quatre caméras.

Motorola Edge S, fonctionnalités et toutes les informations

Motorola Edge S Caractéristiques Dimensions 168,38 × 73,97 × 9,63 mm

215 grammes Écran LCD 6,7 pouces

21: 9

90 Hz

Luminosité de 560 nit

HDR10, DCI-P3 Résolution 2 520 × 1 080 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G

GPU Adreno 650 RAM 6/8 Go LPDDR5 Système opératif Android 11 Espace de rangement 128/256 Go UFS 3.1 Appareils photo Arrière: triple 64 MP f / 1.7, PDAF, LED fhash + Ultra grand angle 16 MP avec mode macro + capteur de profondeur 2 MP, ToF, Zoom audio

Avant: 16 MP + 8 MP Ultra Grand Angle Tambours 5000 mAh avec charge rapide Turbo Charge de 25 W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral, 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type C, port casque 3,5 mm, Dual SIM

Adieu les courbes

En dépit de faire partie de la Série Motorola Edge qui a débuté l’année dernière avec Edge et Edge +, ce nouvel appareil Manque d’un des aspects différenciants des modèles de l’année dernière: écran incurvé.

Au lieu de cela, Motorola dote cet appareil d’un panneau complètement plat, avec une diagonale de 6,7 pouces, Technologie LCD et taux de rafraîchissement de 90 hertz. Sa résolution reste en Full HD +, avec 2 520 × 1 080 pixels.

L’écran est doublement troué, avoir un double caméra frontale 16? Et 8 mégapixels, le second étant un appareil photo avec objectif ultra grand angle capable de capturer un angle de vue de 100 degrés.

L’appareil est construit en aluminium et verreet votre corps a résistance IP52. Il maintient la prise casque 3,5 mm et le lecteur d’empreintes digitales est intégré dans l’un de ses côtés.

Brain Snapdragon dans le nouveau haut de gamme de Motorola

Sous le capot du terminal se trouve le processeur Snapdragon 870 5G, une variante plus puissante du Snapdragon 865 de l’année dernière, qui dans ce cas est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

La batterie de l’appareil est Capacité de 5000 mAh, l’autonomie devrait donc être l’une de vos forces. De plus, nous avons Charge rapide de 25 W via la technologie Turbo Charge de Motorola.

Trois caméras à l’arrière avec capteur 64 mégapixels

Concernant la section photographique, on parle d’un téléphone qui équipe quatre capteurs sur son dos, le principal étant de 64 mégapixels de résolution, accompagné de mise au point automatique à détection de phase.

Il est soutenu par un capteur avec objectif ultra grand angle 16 mégapixels, capable de capturer Images «macro» à une distance inférieure à 3 centimètres du sujet ou de l’objet à capturer. Enfin, un Capteur 2 mégapixels destiné à capturer des informations de profondeur.

Prix ​​Motorola Edge S

Le nouveau Motorola Edge S a été lancé en Chine, et tout indique qu’il ne quittera pas ce pays … du moins avec ce nom.

Les rumeurs suggèrent qu’il s’agit de l’appareil que nous connaissions jusqu’à présent sous le nom de Motorola Nio et qu’il atteindra le marché mondial sous le nom de Motorola Moto G100. Cependant, la société ne l’a pas confirmé pour l’instant.

Le prix de l’appareil commence à partir de 1999 yuans, soit environ 254 euros pour le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La variante la plus chère, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, Coût environ 355 euros pour changer. Il existe également une version intermédiaire avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, disponible à un prix de 304 euros Au changement.

