Nouveau Moto G10 et Moto G30: nouveau design et excellentes batteries pour peu d’argent

Motorola renouvelle sa série Moto G avec deux nouveaux téléphones: ce sont les Moto G10 et Moto G30.

Comme prévu, Motorola a enfin présenté sa nouvelle série de terminaux milieu de gamme composée du Moto G10 et Moto G30.

Les deux appareils font partie d’une famille Moto G renouvelée, qui a un nouveau design et apporte des nouvelles intéressantes au catalogue de l’entreprise, tout en conservant un prix réduit.

Moto G10

Motorola Moto G10 Caractéristiques Dimensions 165,2 x 75,7 x 9,2 mm

200 grammes Écran IPS 6,5 pouces

60 Hz Résolution HD + Processeur Qualcomm Snapdragon 460 RAM 4 Go Système opératif Android 11 Espace de rangement 64/128 Go extensible par microSD Appareils photo Arrière: 48 MP, f / 1.7, 26 mm (large), 1 / 2.0 « , 0.8µm, PDAF + 8 MP, f / 2.2, 118˚ (ultra large), 1 / 4.0 », 1.12µm + 2 MP, f / 2,4, (macro) + 2 MP, f / 2,4, (profondeur)

Avant: 8 MP, f / 2.2, (large), 1 / 4.0 « , 1.12µm Tambours 5000 mAh avec une charge de 10 W Autres Bouton Assistant Google, IP52, prise audio 3,5 mm, USB Type C, Bluetooth 5 Prix ​​de départ À partir de 149,99 euros

Le Motorola Moto G10 est le modèle le plus abordable de la nouvelle série.

Nous parlons d’un modèle destiné à plage d’entrée, qui intègre un écran de LCD 6,5 pouces, un corps en plastique avec un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière et un petit encoche en forme de goutte Il abrite la caméra frontale de 8 mégapixels.

Son intérieur est dirigé par le Processeur Qualcomm Snapdragon 460, avec Mémoire RAM de 4 Go et 64 ou 128 Go de stockage interne extensible par microSD.

Android 11 est la version qui donne vie à l’appareil, soutenue par un grande batterie de 5000 mAh compatible avec une charge de 10W.

Concernant la photographie, le dos est formé par un système à quatre chambres, où l’on trouve un Capteur principal de 48 mégapixels, auquel s’ajoute un ultra grand angle 8 mégapixels et deux capteurs supplémentaires macro Oui Profond 2 mégapixels chacun.

D’autres caractéristiques intéressantes sont l’inclusion de NFC, Bluetooth 5.0, port casque 3,5 mm, USB Type-C, bouton destiné à appeler l’Assistant Google et certification IP52.

Le Moto G10 peut être acheté en février au prix de 149,99 euros dans sa version la moins chère avec 64 Go de stockage interne, et vous pouvez choisir en deux couleurs: Gris et blanc.

Moto G30

Motorola Moto G30 Caractéristiques Dimensions 165,2 x 75,7 x 9,1 mm

200 grammes Écran IPS 6,5 pouces

90 Hz Résolution HD + Processeur Qualcomm Snapdragon 662 RAM 4/6 Go Système opératif Android 11 Espace de rangement 128 Go extensible par microSD Appareils photo Arrière: 64 MP, f / 1.7, 26 mm (large), 1 / 2.0 « , 0.8µm, PDAF + 8 MP, f / 2.2, 118˚ (ultra large), 1 / 4.0 », 1.12µm + 2 MP, f / 2,4, (macro) + 2 MP, f / 2,4, (profondeur)

Avant: 8 MP, f / 2.2, (large), 1 / 4.0 « , 1.12µm Tambours 5000 mAh avec une charge de 15 W Autres Bouton Assistant Google, IP52, prise audio 3,5 mm, USB Type C, Bluetooth 5 Prix ​​de départ À partir de 179,99 euros

Pour sa part, Moto G30 relève la barre À plusieurs égards, en intégrant un écran qui, tout en conservant sa taille et sa résolution par rapport à son jeune frère, augmente son taux de rafraîchissement jusqu’à 90 hertz.

Il change également de moteur, car nous avons maintenant un Muflier 662 Accompagnant 4 ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.

Ce qui ne varie pas, c’est le Capacité de la batterie de 5000 mAh. Cependant, nous constatons une augmentation de puissance de charge maximale admis, qui se trouve être 15W.

Sa section photographique est pratiquement attribuée à celle de son jeune frère, à la différence que le le capteur principal a une résolution de 64 mégapixels.

Le Moto G30 peut également être acheté à partir de ce mois-ci, et son le prix sera de 179,99 euros pour le modèle avec 4 Go de RAM.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂