Nouveau kit de test rapide COVID-19 développé pour rechercher des particules virales uniques

La nouvelle méthode est censée être plus rapide que les tests rapides et anticorps existants, et ne nécessite pas de réactifs coûteux.

Dans la phase aiguë de la réponse immunitaire, les chercheurs ont observé des niveaux d’anticorps plus élevés chez les sujets atteints d’une maladie plus grave. Crédit d’image: fotograzia /

Les scientifiques ont mis au point une nouvelle méthode pour identifier les particules virales uniques en fonction des changements de courant électrique lorsqu’elles traversent des pores ultra-petits, une avancée qui, selon eux, pourrait conduire à un nouveau COVID-19 rapide des tests. L’étude, publiée dans la revue Capteurs ACS, a démontré un nouveau système pour identifier des particules virales uniques à l’aide d’un algorithme formé pour détecter les changements dans le courant passant à travers les nanopores de silicium.

Selon les scientifiques, y compris ceux de l’Université d’Osaka au Japon, les travaux pourraient conduire à des tests de dépistage rapides et précis pour des maladies comme le COVID-19 et la grippe.

Dans la nouvelle méthode, les scientifiques ont déclaré qu’une couche de nitrure de silicium composé de seulement 50 nanomètres (nm) d’épaisseur contient de minuscules nanopores ajoutés. La couche est suspendue sur une tranche de silicium, ont-ils déclaré, ajoutant que lorsqu’une différence de tension est appliquée à la solution de chaque côté de la tranche, les ions traversent les nanopores dans un processus appelé électrophorèse.

Selon l’étude, le mouvement des ions peut être surveillé par le courant qu’ils génèrent, et lorsqu’une particule virale pénètre dans un nanopore, elle bloque certains des ions de passer, conduisant à une baisse transitoire du courant.

Chaque creux reflète les propriétés physiques de la particule, telles que le volume, la charge de surface et la forme, ont déclaré les scientifiques, ajoutant que cette mesure pouvait être utilisée pour identifier le type de virus.

À l’aide de l’intelligence artificielle (IA), l’équipe de recherche a construit un algorithme de classification formé avec des signaux provenant de virus connus pour déterminer l’identité de nouveaux échantillons.

Les scientifiques ont déclaré que l’ordinateur pouvait distinguer les différences dans les formes d’onde de courant électrique qui ne peuvent pas être identifiées par les yeux humains, ce qui permet une classification des virus très précise.

En plus du coronavirus , ils ont déclaré que le système avait été testé avec des agents pathogènes tels que l’adénovirus, la grippe A et la grippe B.

«En combinant la détection de nanopores à une seule particule avec l’IA, nous avons pu obtenir une identification très précise de plusieurs espèces virales», a expliqué l’auteur principal de l’étude Makusu Tsutsui de l’Université d’Osaka.

Les chercheurs pensent que le coronavirus es sont particulièrement bien adaptés à cette technique car leurs protéines externes hérissées peuvent même permettre de classer différentes souches séparément.

« Ce travail contribuera au développement d’un kit de test de virus qui surpasse les méthodes classiques d’inspection virale », a déclaré Tomoji Kawai, un autre co-auteur de l’étude.

Par rapport à d’autres tests rapides comme la PCR ou les criblages à base d’anticorps, les chercheurs ont déclaré que la nouvelle méthode est beaucoup plus rapide et ne nécessite pas de réactifs coûteux.

