Nouveau "Histoire d’horreur américaine"- Affiche: les conjectures autour de la saison 10

On le sait déjà bien: « American Horror Story » ne se poursuivra qu’à l’automne 2021. Le thème de la saison 10 n’est cependant toujours pas clair. Maintenant, le showrunner Ryan Murphy publie une première affiche – et les spéculations peuvent maintenant commencer.

Sans commentaire ni mots explicatifs, Ryan Murphy présente la nouvelle affiche « American Horror Story ». L’accent est mis – comme pour la saison 4 – sur une bouche grande ouverte. Jusqu’ici tout va bien. Mais l’affiche montre également des dents monstrueusement pointues et une aiguille de tatouage qui vient apparemment de poignarder « AHS10 » et « FX » dans la langue pour le diffuseur américain FX Network.

Qu’est-ce que Ryan Murphy essaie de nous dire?

Merci, Ryan. Maintenant, à proprement parler, nous sommes tout aussi intelligents qu’hier et pas un pas de plus en ce qui concerne le contenu de la dixième saison « American Horror Story ». Mais c’est connu pour être le maillage des showrunners. Petit à petit, il jette des informations aux fans et ils peuvent ensuite se créer une image globale. Cependant, comme il reste encore environ un an avant le début de la saison 10, les informations sont encore assez gérables.

En février, Ryan Murphy a publié une première photo et un court clip annonçant le casting de la dixième saison de American Horror Story, dont la star de « Home Alone » Macaulay Culkin.