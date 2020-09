Nouveau Ford Sync. Plus qu’un système d’exploitation, un assistant personnel

Texte: Ricardo Machado

Date: 4 septembre 2020

Créée sur la Mustang Mach-E, la nouvelle Ford Sync est plus qu’un système d’exploitation. Il aspire à être un assistant personnel, prêt à faire des suggestions en fonction des routines de l’utilisateur.

La collecte, le stockage et le traitement des données ne doivent pas nécessairement être de mauvaises actions. L’identification des modèles et des routines peut être utilisée en faveur de l’utilisateur final. C’est ce que fait la nouvelle Ford Sync.

Après avoir identifié les habitudes du conducteur, la nouvelle Ford Sync est en mesure de suggérer le meilleur moment pour s’entraîner dans la salle de sport, pensez à passer un coup de fil régulier ou à passer par cette pâtisserie spéciale … l’intelligence artificielle analyse les données collectées lors des déplacements réguliers, identifier les modèles et faire des suggestions.

Cela peut sembler une sorte de Big Brother, mais Ford garantit que tout a été conçu avec les meilleures intentions. Tout pour faciliter la vie du conducteur, pour qu’il garde sa concentration là où elle est nécessaire: la route.

Intelligence artificielle

Bien qu’introduite dans la Mustang Mach-E, la nouvelle Ford Sync atteindra progressivement le reste de la gamme du constructeur ovale bleu. Étant donné que des adaptations seront nécessaires pour chaque modèle, il vaut mieux ne pas trop compter sur l’écran 15,5 ” qui a été créé en première sur la voiture de sport électrique.

Ce qui devrait être la même chose pour tout le monde, c’est la connectivité et l’intégration complète avec les smartphones. Une application à partir de laquelle il est possible de paramétrer plus de 80 fonctions du véhicule ne manque pas. La climatisation, les préférences du système audio ou l’éclairage intérieur peuvent être réglés sur le smartphone.

Dans l’application, il est possible de paramétrer plus de 80 fonctions du véhicule

Comme les clés intelligentes, le système reconnaît plusieurs utilisateurs, de sorte que la voiture est toujours au goût du conducteur. Et la meilleure chose est que cette programmation peut être effectuée avant de récupérer le véhicule chez le concessionnaire.

Y a-t-il une meilleure sensation que d’arriver au stand et de recevoir une nouvelle voiture avec nos stations de radio préférées à l’écoute et la navigation programmée pour nous emmener au restaurant où nous fêterons l’acquisition? Uniquement avec la nouvelle Ford Sync.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂