Nouveau Call Of Duty: Warzone Bug permet plusieurs gouttes de Juggernaut

Appel du devoir: Warzone les joueurs rencontrent un tout nouveau problème qui permet aux groupes de reproduire les baisses de Juggernaut. Cela permet aux groupes d’avoir éventuellement 4 Juggernauts simultanément, ce qui est pratiquement difficile à répondre. Ne soyez pas choqué de voir de nombreux Juggernauts dans votre suite.

Les diminutions de Juggernaut sont parmi les baisses les plus difficiles facilement disponibles dans Warzone. Cette mise à niveau permet à un joueur chanceux d’utiliser l’ajustement Juggernaut qui améliore considérablement leur bien-être et rend également pratiquement difficile le décès. Ils arrivent également au minigun, qui peut rapidement se débarrasser des camions et des joueurs.

Si nous organisions un lobby Warzone personnalisé pour obtenir 150 mastodontes dans une vidéo, seriez-vous prêt à le rejoindre? – ModernWarzone (@ModernWarzone) 7 décembre 2020

Le tout nouveau problème permet aux joueurs de reproduire le déclin du Juggernaut, permettant à des groupes entiers de se doter d’ajustements de Juggernaut. Terminer le problème est simple car les joueurs ont juste besoin d’une diminution de Juggernaut et également de killstreak.

Les joueurs doivent basculer entre les deux choses, et avec le bon timing, le déclin du Juggernaut se reproduira certainement plutôt que d’être changé. Cela peut être difficile à maîtriser, mais avec une méthode adéquate, les joueurs peuvent facilement dupliquer le ravageur.

Warzone les joueurs ont en fait signalé des groupes avec de nombreux Juggernauts dans leurs costumes qui le rendent extrêmement difficile à supporter. Un joueur a expérimenté un groupe complet de Juggernauts, ainsi que 9 Juggernauts expérimentés supplémentaires parmi les derniers cercles.

Les créateurs de contenu sur YouTube et Twitch ont créé des guides et des vidéos sur le fonctionnement du problème. Un utilisateur de Reddit commente: «Un nouveau problème vous permet de cloner des gouttes de jugg, et les streamers viennent de commencer à faire des vidéos sur la façon de le faire. Ce jeu empire chaque jour. Juste un groupe d’enfants de 15 ans dégoulinant de sueur à la recherche de gains faciles au fromage.

C’est un problème considérable dans Warzone et endommage la vitesse ainsi que le gameplay du jeu vidéo. Salle de l’infini n’a pas formellement identifié le problème, mais les concepteurs vont probablement réparer le bogue dans un futur correctif.

Les développeurs Infinity Ward vient de publier le Call of Duty: Guerre froide Black Ops le 13 novembre de cette année. Et bien que les fans et les critiques aient relativement bien accueilli le nouveau jeu, les fans des plus anciens Warzone ne peut qu’espérer que l’équipe n’a pas oublié le titre. Ledit jeu vient de sortir au premier trimestre de cette année et, bien que peu de choses se soient écoulées depuis, dans le monde de la vidéo et de la Appel du devoir franchise, cela est déjà considéré comme un jeu vieillissant.

cependant, Warzone a reçu une meilleure réception de sa base de joueurs par rapport au titre plus récent. Le jeu Battle Royale gratuit a une note positive de 93% sur ses critiques Google. Il est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.