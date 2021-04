Nous vous apportons un résumé des lancements en mai 2021

Avril nous a laissé un bon goût mais nous en voulons plus. Voyons ce que les lancements de mai 2021 nous réservent.

Je pense que je ne me trompe pas trop si je dis que le titre le plus attendu ce mois-ci sera probablement le nouvel opus de Resident Evil. Mais que la saga Capcom ne vous trouble pas la vue, depuis la prochaine lancement en mai 2021 Ils ont beaucoup plus de jeux intéressants. Y compris le retour d’une épopée galactique bien connue.

La vérité est que celui qui nous vient n’est pas du mucus de dinde. Entre les remasters, les versions de jeux pour d’autres plateformes et les nouvelles IP, nous avons quelque chose pour tout le monde. Outre le déjà nommé Village, on met notamment en avant Biomutant, Mass Effect: Legendary Edition, Hood: Outlaws and Legends, ou encore l’arrivée de Days Gone sur PC. Allez, comme toujours, ce qui va nous manquer, c’est le moment de les jouer.

Mai 2021

Les colons (PS4, Switch, Xbox One) – 4 mai

Nongunz: Doppelganger Edition (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 5 mai

Skate City (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 6 mai

Resident Evil Village (PC, PS4, PS5, Xbox One, série X / S) – 7 mai

Hood: Outlaws and Legends (PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X / S) – 10 mai

Mass Effect: édition légendaire (PC, PS4, PS5, Xbox One, série X / S) – 14 mai

Subnautica – Sous zéro (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 14 mai

Days Gone (PC) – 18 mai

Snowrunner (Switch) – 18 mai

Le plus long chemin du monde (PC, smartphones) – 20 mai

The Wild at Heart (PC, Xbox One) – 20 mai

Rust: Console Edition (PS4, Xbox One) – 21 mai

Void Terrarium ++ (PS5) – 21 mai

Biomutant (PC, PS4, Xbox One) – 25 mai

Erica (PC) – 25 mai

Maneater (Switch) – 25 mai

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster (PS4, Switch) – 25 mai

La collection Oddworld (Switch) – 27 mai

Warhammer: Age of Sigmar – Stormground (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 27 mai

Song of Horror (PS4, Xbox One) – 28 mai

World’s End Club (Switch) – 28 mai

L’appel de la mer (PS4, PS5) – mai

Mini autoroutes (PC) – mai

J’ai personnellement une folle envie de remonter en Normandie pour naviguer dans l’espace, et je parie beaucoup sur Biomutant. Nous verrons à la fin comment tout se passe, mais ce qui est sûr, c’est que nous allons nous amuser beaucoup.

Allons-y!