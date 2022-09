« Nous sommes un pays de personnes sans retour »: Selma Cervantes, directrice de Manchester Acatitla

Exposé au Morelia International Film Festival en 2021, le court métrage Acatitla de Manchester Il s’est avéré être l’un des nominés pour Ariel 2022 dans la catégorie Meilleur court métrage de fiction. Ainsi, après la professionnalisation de la Liga MX Femenil en 2017, le football national féminin est représenté pour la première fois au cinéma.

Sans terrain comme scène, voire sans bal comme élément narratif, la réalisatrice Selma Cervantes a basé son intrigue sur les risques encourus par les filles qui voyagent en transports en commun de chez elles à la fête et vice versa. Elle canalise son intention vers les jeunes qui vivent en périphérie de Mexico et n’ont d’autre alternative que de se déplacer en van d’un endroit à un autre car c’est le seul moyen possible et accessible de le faire.

En plus de montrer cette situation que des centaines de femmes qui aspirent à devenir professionnelles du football ou à faire partie d’une équipe dans laquelle elles se sentent protégées pour oublier un instant les conflits familiaux, surmontent Le court métrage met un accent aigu sur un crime peu puni et commis avec excès : le harcèlement sexuel.

Dans Spoiler, nous voulions parler avec la jeune réalisatrice pour approfondir son court métrage et les raisons qu’elle avait pour entremêlent football féminin, visibilité de la périphérie et dénonciation face à un danger fréquent que court la femme qui vit dans les environs de la capitale mexicaine.

Entretien avec Selma Cervantes, réalisatrice de Acatitla de Manchester

Comment avez-vous appris la nomination et quel sentiment avez-vous eu ?

J’étais seul dans ma maison. Ce fut une surprise pour moi de le découvrir car je ne pensais vraiment pas que cela arriverait. Une des actrices du court métrage m’a appelée, Ana Sofía Gatica, pour me féliciter. Nous avons commencé à pleurer ensemble parce que nous ne pensions pas que le travail serait vu et apprécié par de nombreuses personnes dans l’industrie. C’était aussi surprenant car il y avait de très bons courts métrages en compétition.

Que représente cette nomination pour vous ? Cela vous change-t-il quelque chose ?

J’essaie de garder les pieds sur terre. Bien sûr, j’aime ça et je le prends comme un accomplissement personnel en tant que réalisateur, mais c’est un travail d’équipe que toute l’équipe mérite de célébrer. Leur travail a été vu, il est apprécié, et sans eux cela n’aurait pas été possible. Je suis heureuse que le soutien reçu et ses efforts pour raconter une histoire d’un point de vue féminin soient récompensés par une nomination.

Personnellement, mon CV n’est toujours pas ce que beaucoup aimeraient voir, cependant j’ai déjà fait des progrès dans mes objectifs. Ce qui change vraiment en moi, c’est la confiance qui me valide en tant que Selma Cervantes dans son rêve d’être réalisatrice. Faire des films est très difficile, c’est une carrière de longue haleine. Être nominé me pousse à continuer, à confirmer que c’est ce que je veux faire. Cela m’encourage à prendre les rênes d’entreprendre mes propres projets et à ne pas attendre qu’ils frappent à la porte, mais à les ouvrir moi-même.

En tant que fan de football, j’ai été ravi de voir un contenu nominé qui relie son histoire au ballon, en l’occurrence au football féminin.

C’était très important pour moi de raconter une histoire liée au football. Quand j’étudiais le cinéma, il y avait une Coupe du monde féminine, c’était en 2011. Lors de cette Coupe du monde, le Mexique était à égalité contre l’Angleterre avec un but de Mónica Ocampo. Dans cette équipe se trouvaient Nayeli Rangel, Maribel Domínguez, Charlyn Corral. Ce match en particulier, et ces joueurs, m’ont rendu très enthousiaste de voir jusqu’où vous pourriez aller dans un sport censé être exclusivement masculin.

S’il est vrai qu’il s’agit de deux choses différentes, le football et le cinéma se ressemblent dans la discipline, la persévérance et l’effort. Étant étudiante à l’époque, j’étais motivée à les voir car je prenais ça comme un message féminin puissant, c’est-à-dire qu’en tant que femme j’allais aller loin pour pouvoir raconter des histoires à travers la caméra. Dans Acatitla de Manchester Je raconte quelque chose du quotidien des gens qui vivent en périphérie, mais je voulais le construire à partir du foot parce que c’était mon petit acte d’amour pour cette Coupe du monde et cette génération de joueurs. S’y rendre n’a pas été facile. En ce sens, en l’analysant maintenant, le court métrage est même métaphorique car il représente le dur chemin qui a été parcouru pour en être là. Les femmes ont dû traverser des chemins semés d’obstacles pour se transcender dans des domaines dominés par le sexe masculin pendant des décennies.

Mais il offre d’autres lectures à méditer. Quel est le plus récurrent qu’on vous ait dit ?

Il me semble que l’incertitude du retour à la maison. Nous vivons avec des nouvelles quotidiennes de personnes qui ne reviennent plus après avoir été à l’école ou au travail. Nous sommes un pays de gens sans retour. C’est terrifiant d’imaginer que demain ça pourrait être toi.

Par contre, l’enchaînement des combi. J’ai dû le réécrire plusieurs fois car cela me donnait la nausée. Il est difficile de savoir que de nombreuses femmes rentrent chez elles violées par des hommes sur la voie publique ou dans les transports en commun. Ils rentrent chez eux, oui, mais à quel prix ! C’est un autre sujet qui m’a été évoqué. Il y a des filles qui se sentent identifiées parce qu’elles ont souffert.

Ils ont également commenté le sujet du contenu avec des histoires de quartier. Ils disent que le court métrage semble authentique, réalisé par quelqu’un qui connaît la vie du quartier. Et c’est qu’il y a des productions qui racontent des intrigues de quartier qui sont écrites par des créateurs qui n’ont aucune connaissance de la langue, des lieux, du rythme de vie et de la culture d’un quartier. Ils l’imaginent, ou recourent au cliché. Au lieu d’aborder ces coins et leur population, ils l’idéalisent. Moi, étant un habitant de la périphérie, je sais ce qui s’y passe.

Le court métrage, embrassant le football, est une fenêtre qui s’ouvre et nous présente la périphérie de Mexico, une zone dont nous savons qu’elle existe mais à laquelle nous ne prêtons pas attention.

J’ai grandi à Santa Martha Acatitla. Pour moi il était important de mettre ce lieu comme une ambiance cinématographique et pas tant de raconter une histoire. Je voulais rendre la périphérie visible. C’est pourquoi j’ai décidé d’enregistrer juste là, dans mon quartier, chez moi. J’ai fait en sorte que l’équipe s’imprègne de cette atmosphère, leur ai fait savoir à quoi ressemble notre vie et vraiment découvert ce que cela signifie d’appartenir ou d’être d’un quartier de banlieue. L’ensemble du court métrage a été réalisé à l’état pur d’une ambiance de quartier, dans l’esprit de ce qu’est Acatitla.

Concernant le chiffre de la combi, tout d’abord, dire qu’il y a des points dans la ville qui sont très fragiles dans certaines situations, tel est le cas du harcèlement sexuel des femmes dans les transports en commun. Cela tient au fait que la régulation et l’actualisation des transports en périphérie sont complètement différentes de celles des aires urbaines centrales. A cela s’ajoute la déficience de l’éclairage public, inexistant dans plusieurs rues et quartiers.

Le scénario de Acatitla de Manchester partie de votre propre expérience. Je sais ce que c’est d’avoir son troisième transport de la journée dans le combi après avoir pris le métro et le métrobus. Non satisfait de cela, j’ai dû marcher plein de peur dans des rues sombres où vous ne saviez pas ce qui pouvait vous arriver. Heureusement, je n’ai pas subi d’événements traumatisants comme d’autres femmes en ont souffert. C’est grâce à eux que j’ai aussi voulu montrer ce côté de la périphérie et les dangers auxquels nous sommes confrontés.

Au Mexique, la comédie a été abusée pour faire des fictions sur le football. Vous êtes parti pour un mélodrame et c’est irruptif que vous l’ayez fait. Vous l’avez également fait dans un contexte de boom du football féminin au Mexique. Allez-vous continuer à raconter des histoires liées au ballon ?

J’aimerais. En tant que fan de football que je suis, voyant tout ce que le football féminin a réalisé avec la professionnalisation de la Liga MX Femenil, il y a des histoires qui peuvent être racontées à partir des films. Ils ne doivent pas nécessairement concerner les joueurs de football ou les entraîneurs eux-mêmes. Il existe des environnements où une balle a un contexte particulier. Rêver d’être joueur dans une région de violence et sans tribunaux pour s’entraîner n’est pas la même chose que rêver d’être joueur dans une ville où il y en a mais où tu n’as pas l’argent pour payer l’arbitrage. Il existe une série de conflits qui peuvent être recréés dans la fiction.

Allez-vous continuer avec la périphérie comme cadre de vos histoires ?

Mon but est de continuer à explorer les univers féminins. S’ils sont de la périphérie, quoi de mieux ! Je ne me ferme pas à différents scénarios, tant que la représentation féminine est au centre de mon travail. Nous, les nouvelles générations, avons beaucoup à raconter et à nous interroger sur ce qu’ont vécu nos prédécesseurs, ainsi que sur ce que nous vivons. Nous devons parler pour eux et pour nous.

