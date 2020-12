«Nous sommes si détaillés et cela ralentit notre processus de construction», expliquent les développeurs du protocole Callisto

Le protocole Callisto était sans doute l’un des projets passionnants qui ont surpris tout le monde lors de l’événement Game Awards de cette année. Développé par Distance de frappe, le nouveau studio sur le bloc dirigé par Glen Schofield et financé par l’éditeur PUBG Krafton, le protocole Callisto se trouve être le successeur de la série Dead Space de Schofield.

La première bande-annonce du jeu présentait tous les extraterrestres effrayants et horribles que vous pourriez voir, mais a également laissé une atmosphère d’incertitude.

Découvrez la bande-annonce rouge ci-dessous:

Déjà, Schofield a répondu à certaines de ces questions dans une récente interview avec Polygon. L’un d’eux était de savoir comment le projet de Striking Distance aurait principalement eu lieu dans l’univers PUBG, mais la question se pose de savoir si c’est toujours le cas.

Eh bien, c’est le cas. cependant, Le protocole Callisto se déroulera dans un avenir lointain, précisément 2320. Le jeu démarre dans une prison privée de Black Iron, située sur la lune de Jupiter, Callisto.

Au début, les choses deviennent désastreuses, et c’est au joueur de dévoiler les mystères derrière la prison et le capitaine qui possède la United Jupiter Company. Selon Schofield, l’intrigue du jeu prend en compte certaines conditions sur Callisto, principalement dans son grand océan souterrain.

Cela dit, il est probable que nous aurons affaire à des monstres extraterrestres grincheux.

Le protocole Callisto est actuellement travaillé par une équipe composée de 25 à 39 développeurs et designers chevronnés des studios précédents de Schofield, à savoir Sledgehammer Games et Visceral Games.

Des vétérans comme les vétérans de Dead Space, Steve Papoutsis – producteur exécutif – Christopher Stone – directeur d’animation – et Scott Whitney – designer. Les visuels du jeu vont probablement être un étonnant visuel parce que Schofield a déclaré qu’il devait dire aux concepteurs de «rappeler les détails» dans certains cas. Cela a été expliqué dans un entretien séparé avec l’IGN.

Voici un extrait des notes de l’émission de l’interview:

On devient tellement détaillé, ça nous ralentit sur la production, tu vois ce que je veux dire? Nous pouvons être si détaillés maintenant et adapter ces graphiques à l’écran et cela prend beaucoup de temps pour le construire.

Schofield poursuit en expliquant comment il prévoit que le gameplay se déroule:

Tu sais, [I] avoir un style particulier », dit-il. «Et je ne peux pas m’éloigner de mon style. Mon style a grandi et peut-être un peu mûri, mais c’est mon style. Je suis sûr qu’il y aura des vibrations familières dans le jeu. Il m’est difficile de prendre du recul et de dire: «Oh, je dois rendre cela différent de cette idée sur Dead Space, et rendre cela différent et différent.» […] Je vais juste faire un jeu [with ten more years of experience]. Qu’ai-je appris? Qu’est-ce que je fais différemment? Vous savez, cela doit être naturel.