Nous sommes peut-être dans un «  âge d’or  » des missions spatiales de retour d’échantillons

Il est serein et paisible dans les pièces qui abritent les échantillons lunaires d’Apollo au Johnson Space Center (JSC) de la NASA à Houston. Selon Francis McCubbin, le conservateur des astromatériaux au JSC, une partie de l’attrait est l’histoire de l’exploration spatiale qui remplit ces pièces. Ces amas de matériaux lunaires ont été les premières pièces à être récupérées d’un corps céleste, et ils ont préparé le terrain pour l’astronomie moderne alors qu’elle traverse un «âge d’or» de récupération d’échantillons spatiaux.

Qu’ils aient été arrachés de la Lune par la main d’un astronaute d’Apollo ou projetés vers le haut avec un jet de gaz sur la surface d’un astéroïde par un robot, les échantillons de corps célestes sont des trésors spéciaux pour les scientifiques planétaires. Leur valeur réside dans leur capacité à répondre aux questions que les chercheurs n’ont pas encore pensé à poser et leur potentiel à renforcer les futures percées scientifiques, a déclaré McCubbin. Travailler avec des échantillons permet également aux chercheurs d’en apprendre davantage sur la composition et l’âge des corps célestes avec une grande précision, a déclaré à 45secondes.fr la scientifique planétaire Kathleen Vander Kaaden, de l’Institut lunaire et planétaire de Houston.

Les échantillons peuvent dire aux astronomes si les astéroïdes abritent de la matière organique qui aurait pu conduire à la vie sur Terre, ainsi que révéler un sens plus complet du spectre de matériaux trouvés dans le système solaire, Ann Nguyen, planétologue dans Astromaterials Research and Exploration Science (ARES ), a déclaré à 45secondes.fr.

Les scientifiques et les amateurs d’astronomie garderont un œil sur le vaisseau spatial japonais Hayabusa2 alors qu’il navigue vers la Terre aujourd’hui (5 décembre) pour déposer les pièces qu’il a collectées sur l’astéroïde en forme de diamant Ryugu. L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) a nommé ce rocher spatial après le lieu d’un conte japonais où un héros est raconté son histoire perdue depuis longtemps dans une boîte. De même, Hayabusa2 transporte une parcelle qui remonte à l’ancien passé du système solaire.

Les missions de récupération d’échantillons sont passées à la vitesse supérieure ce siècle. Les missions Stardust et Genesis de la NASA ont collecté du matériel interplanétaire dans les années 2000. Le prédécesseur de JAXA Hayabusa2, Hayabusa, a amené des échantillons de l’astéroïde Itokawa sur Terre en 2010. JAXA travaille également sur la future mission de retour d’échantillons de Martian Moon Exploration (MMX) vers la lune martienne Phobos.

Cette image, capturée par la caméra SamCam d’OSIRIS-REx le 22 octobre 2020, montre que la tête de l’échantillonneur de la sonde est pleine de roches et de poussière collectées sur l’astéroïde Bennu, et que certaines des particules s’échappent lentement dans l’espace. (Crédit d’image: NASA)

Hayabusa2 n’est pas la seule mission de ce type actuellement active. La mission OSIRIS-REx de la NASA a rendez-vous avec l’astéroïde Bennu en octobre 2020 (la JAXA et la NASA ont un accord pour échanger une partie de leurs échantillons d’astéroïdes avec l’autre agence, a déclaré McCubbin.) La mission chinoise d’échantillonnage lunaire Chang’e 5 est actuellement en cours retour sur Terre, et la Chine a lancé sa mission de retour d’échantillons vers Mars, Tianwen-1, l’été dernier. Les futures missions de retour d’échantillons en cours comprennent la mission Lunar-25 de la Russie, qui devrait être lancée sur la Lune en 2021.

« Je ne saurais trop insister sur la valeur des échantillons de retour pour accroître notre compréhension de l’origine et de l’évolution de notre système solaire et de notre place dans l’univers, et comment nous en sommes venus à être », a écrit Nguyen.

Nguyen a utilisé l’une des premières missions d’extraction d’échantillons pour montrer la valeur de la collecte d’échantillons.

«La mission Stardust de la NASA a renvoyé du matériel de la queue de la comète 81P / Wild 2… Une découverte complètement inattendue a été que la comète contient en fait beaucoup de matériel qui s’est formé dans le système solaire interne… [therefore] ces matériaux ont dû être transportés sur de très grandes distances du système solaire interne chaud vers les régions externes froides du système solaire », a déclaré Nguyen à 45secondes.fr dans un e-mail.

Le véhicule chinois d’ascension à retour d’échantillons de lune Chang’e 5 décolle de la surface lunaire dans cette vue capturée par l’atterrisseur lui-même à Mons Rumker dans l’océan des tempêtes le 3 décembre 2020. (Crédit d’image: CNSA / CLEP)

« Cette découverte n’a pas pu être faite par des observations à distance. En étudiant les plus petits composants individuels de la comète, nous pouvons faire des inférences sur les processus du système solaire à grande échelle », a déclaré Nguyen.

McCubbin et Vander Kaaden pensent que les astronomes sont au milieu d’un «âge d’or» pour les missions de prélèvement d’échantillons. « Au cours des 10 prochaines années, nous ramènerons probablement plus d’échantillons de plus d’endroits que nous n’en avons eu au cours des 50 dernières [years]», a déclaré McCubbin.

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.