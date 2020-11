«  Nous sommes littéralement esclaves de la machine  »

Amour et hip hop La star Moniece Slaughter a toujours été honnête à propos de son passage dans la série et de son expérience. Dans une nouvelle interview, elle a parlé de l’émission et de ses griefs sur ce qu’elle et d’autres traversent.

Moniece Slaughter | Léon Bennett / WireImage

Moniece Slaughter est un acteur original de « Love & Hip Hop: Hollywood »

Slaughter était un membre original de la Amour et hip hop casting et a été un acteur principal pendant les cinq premières saisons. Pour la sixième saison, elle était un acteur de soutien. Beaucoup de ses intrigues sont centrées sur ses différentes querelles avec divers membres de la distribution. Cependant, son scénario le plus notable a fait la chronique de sa relation de coparentalité cahoteuse avec Lil Fizz.

Moniece Slaughter appelle « Love & Hip Hop »

Dans une interview avec The Jasmine Brand, Slaughter a parlé en profondeur de son expérience en tant que star de la télé-réalité noire. Citant l’un des managers les plus connus de la télé-réalité, Slaughter a déclaré que les talents de la franchise n’ont pas de managers qui ne les traitent pas comme ils le devraient.

«Nous n’étions pas Kris Jenner», dit-elle. «J’étais… à fond, je vais le dire. Nous n’étions pas Kris Jenner. Nous ne sommes pas dirigés par Kris Jenners. Nous n’avons pas, vous savez, un collectif de personnes qui se disent: « Nous connaissons votre valeur, nous allons nous battre pour votre valeur, et nous ne vous laisserons rien faire qui soit en dessous de ce que vous valez. « »

Elle a également déclaré qu’ils finissaient par conclure des affaires qui ne leur convenaient pas. «Et donc nous ne sommes pas traités de la même façon», a-t-elle poursuivi. «Nous ne sommes pas payés de la même façon et nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes donc littéralement esclaves de la machine et elle vous est vendue dans un sens et une fois que vous y êtes entré, vous n’avez pas de représentation de Kris Jenner, vous êtes donc coincé dans une mauvaise affaire.

Elle a également critiqué une société de production

Slaughter a également appelé la société de production qui apporte le spectacle au réseau. Elle a expliqué: «Ce qui est malade, c’est la société de production noire qui se rend sur le réseau qui dit:« Elle est insoumise, elle est difficile à travailler, elle est difficile, elle est bla bla bla bla ». Et puis plus vous vous battez pour sortir, vous avez d’autres opportunités, c’est la société de production noire qui se rend sur ce réseau et dit «ne travaillez pas avec elle». Mais c’est cette même société de production noire qui vous envoie à travers l’essoreuse.

CONNEXES: « Love & Hip Hop »: un rapport allègue qu’Omarion a mis fin à sa relation avec Apryl Jones en raison de la soif d’Apryl pour la célébrité et de son amitié étroite avec Fizz

On ne sait pas à quelle société de production Slaughter fait explicitement référence. Une société de production, Big Fish Entertainment, VH1 a rompu ses liens avec plus tôt cette année. Il est plus probable qu’elle parle de Monami Entertainment de Mona Scott-Young. Elle a également allégué que l’émission était « répertoriée dans un infopublicité de 48 minutes » et qu’elle n’avait pas à suivre les règles du syndicat ni à payer.

Slaughter avait déjà déclaré vers la fin de la dernière saison de Amour et hip-hop: Hollywood qu’elle ne reviendrait pas dans la franchise et qu’elle a choisi de ne pas renouveler son contrat. En raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), on ne sait pas quand l’émission pourrait revenir à VH1.