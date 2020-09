Nous savons déjà quand Spelunky 2 arrivera sur PC

Spelunky 2 est l’un des titres les plus attendus du mois de septembre. Le titre voyou revient avec une suite bien plus grande que l’original. Une nouvelle aventure qui nous mènera à la rencontre d’une nouvelle génération d’explorateurs sur la Lune dans le seul but de retrouver des trésors perdus et des proches.

Une nouvelle aventure d’exactions et d’enquêtes dont on sait déjà quand elle arrivera sur PC via Steam. Et c’est que le nouveau jeu Mossmouth débarquera à la fin du mois de septembre sur les ordinateurs.

Spelunky 2 nous emmènera sur la lune en septembre

Comme on peut le voir dans la description officielle du jeu sur Steam, le jour 29 Septembre sera le moment où vous pourrez profiter de cette suite tant attendue. Êtes-vous prêt à découvrir tout ce que la lune nous réserve?

Spelunky 2 s’appuie sur les défis uniques et aléatoires qui ont fait du titre original un classique roguelike, offrant une grande aventure classique pour satisfaire les joueurs débutants et vétérans. Rencontrez la prochaine génération d’explorateurs sur la Lune à la recherche de la famille et du trésor perdus.

Spelunky 2 arrivera sur PC le 29 septembre 2020 via Steam.