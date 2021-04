Nous pouvons revivre l’invasion avec Destroy All Humans sur Nintendo Switch

Le remake de ce classique d’il y a 3 générations sortira également sur Nintendo. Nous pouvons jouer à Destroy All Humans sur Nintendo Switch.

Détruisez tous les humains! Il est sorti en 2005, offrant des missions folles et badass avec un esprit bac à sable, et prenant le contrôle d’un extraterrestre de mauvaise humeur et armé. Bien qu’avec beaucoup d’humour malgré l’objectif que le jeu titre. Maintenant, nous pouvons revivre tout cela avec la version de Détruisez tous les humains sur Nintendo Switch.

Destroy All Humans vient d’être confirmé! sur Nintendo Switch. Il semblerait donc que le sort de l’humanité soit désormais entre nos mains du fait de la conception portable de la console Great N. Elle arrivera le 29 juin au prix de 39,99 euros.

Dans le jeu, nous prenons le contrôle de Crypto-137, avec lequel nous devons libérer le chaos en anéantissant toute l’humanité. Ce faisant, nous découvrirons ce qui est arrivé à Crypto-136, notre frère et clone, dans une aventure pleine de missions folles et des armes les plus particulières.

De plus, ses responsables confirment que les deux éditions spéciales du jeu seront également disponibles. L’un d’eux comprend une figure du protagoniste et de nombreux autres contenus au prix de 399,99 euros.

L’ADN Collector’s Edition est un peu plus abordable et est également proposée avec un chiffre plus modeste, pour un prix de 149,99 euros. Vous pouvez le voir dans la vidéo que vous avez juste au-dessus.

Pour animer l’attente si cette version retient votre attention, nous vous recommandons de lire notre analyse de Destroy All Humans, où nous concluons que: «Détruisez tous les humains! L’original était déjà un jeu intéressant et divertissant en son temps, mais ce remake améliore suffisamment ses graphismes et sa jouabilité pour le rendre encore plus amusant. «