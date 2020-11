Nous pouvons profiter d’un stream pour le 25e anniversaire de Tales of

Sortez les chapeaux et les ballons colorés, nous pourrons fêter le stream pour le 25e anniversaire de Tales of.

Oh, si les célébrations nous ne pouvons pas aimer plus, coupable. Soit pour annoncer qu’un jeu est terminé, pour l’anniversaire d’un personnage ou, pourquoi pas, pour fêter la naissance d’une saga, si les choses vont grand pour vous. Et si vous faites partie de ces derniers, faites attention, car nous allons devoir célébrer de très bonnes choses, car nous aurons un stream pour le 25e anniversaire de Tales of.

Car, avouons-le, ces célébrations ne vont ni ne viennent à nous. C’est comme lorsque votre deuxième tante Eustaquia fête son anniversaire et qu’elle vous dit de la féliciter au téléphone. Eh bien, cela n’a pas d’importance pour vous. Mais euh, si tante Eusti dit déjà de donner une friandise, alors les choses changent déjà. On ne se cache pas, on est d’accord. Pour cette raison, ce streaming nous intéresse, plus que tout, pour ce qu’il peut nous apporter, qui n’est rien d’autre que des publicités. Annonces que nous aimons.

Par conséquent, nous espérons, en plus des anecdotes sur la saga, des nouvelles sur les prochains jeux à venir et pour lesquels beaucoup se réclament. Ouais, nous parlons de choses comme Tales of Arise, qui n’a pas encore de date de sortie. On attendra donc une date pour ce streaming pour pouvoir connaître les détails juteux que le corps nous demande.