Nous pouvons profiter de Resident Evil 4 dans Oculus Quest 2

Le quatrième opus d’horreur de Capcom rejoint également VR. Jouer à Resident Evil 4 dans Oculus Quest 2 sera une réalité.

Capcom a gardé une dernière surprise lors de l’événement dédié à son très attendu Resident Evil 8 Village, mettant toute l’attention sur son annonce là où ils nous laissent voir. Resident Evil 4 dans Oculus Quest 2.

On s’attend depuis longtemps à ce que tôt ou tard son remake soit annoncé. Aujourd’hui n’a pas été le jour, mais il a été confirmé par surprise que ce jeu d’action et d’horreur mythique sera adapté à la réalité virtuelle via Oculus Quest 2.

Le jeu vidéo est développé par Oculus Studios, Capcom et Armature Studio. Comme vous pouvez le voir dans ce premier aperçu vidéo, il pariera sur la vue à la première personne. Au cours des 15 dernières années, souligne un créateur Facebook, «l’industrie du jeu vidéo a évolué et de nouvelles façons de jouer sont apparues sur le marché«.

Pendant tout ce temps, ils ont «recherché sans relâche comment Resident Evil 4 pourrait s’améliorer pour un nouveau public«. La réponse est ce titre pour la réalité virtuelle.

«C’est immersif, avec une perspective à la première personne«. L’un des responsables de Facebook se démarque. « OU ALORSapportera de l’intensité et une nouvelle profondeur de jeu à cette expérience RE4 que vous connaissez et aimez« , Ajouter.

Aucun détail supplémentaire n’a été partagé sur ce jeu Oculus Quest 2. Ses managers s’attendent à parler du projet lors de l’événement Oculus qui se déroulera dans quelques jours.

Décrit comme son premier événement entièrement dédié aux jeux Oculus importants, Facebook a annoncé il y a quelques jours à peine que l’Oculus Gaming Showcase se tiendra le 21 avril avec de bonnes nouvelles sur les jeux qui arrivent en réalité virtuelle.

A cette époque, des jeux tels que Pistol Whip, Lone Echo II et Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge ont été mentionnés, auxquels il faut maintenant ajouter Resident Evil 4.