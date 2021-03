Nous pouvons maintenant profiter pleinement de la saga Witcher sur GeForce Now

Revivre les aventures de Geralt n’importe où sera possible grâce au fait que nous aurons la saga The Witcher sur GeForce Now.

L’application de streaming de Nvidia continue de renforcer son catalogue. Cette fois, il le fait avec l’atterrissage de l’une des séries les plus appréciées par les fans au cours de la dernière décennie. On dit que c’est déjà une réalité de jouer la saga The Witcher sur GeForce Now.

Les aventures de la «sorcière» sont arrivées au service de jeu dans le cloud de Nvidia jeudi dernier, complétant une collection de productions de CD Projekt RED où Cyberpunk 2077 est également sorti.

La société souligne que les utilisateurs pourront capturer leurs meilleurs moments dans The Witcher 3 – Game of the Year Edition grâce aux outils sociaux de GeForce NOW. Pouvant ainsi immortaliser les combats les plus épiques et même modifier leur apparence grâce aux filtres NVIDIA Freestyle.

«D’autre part, la technologie Ansel agira comme un appareil photo permettant aux utilisateurs de choisir l’angle idéal pour capturer la meilleure photo du merveilleux monde ouvert créé par CDPR.«, Ajoutent-ils.

Ce n’est pas la seule nouveauté confirmée pour aujourd’hui. GeForce NOW propose un total de neuf jeux, y compris des aventures d’action, de fantaisie et de jeu de rôle acclamées.

Parmi ces autres sommets, nous trouvons un titre de lancement, le jeu vidéo de course de moto de Milestone Monster Energy Supercross 4, qui promet de livrer la production la plus extrême à ce jour de la franchise aux utilisateurs.

Liste des jeux ajoutés

Thronebreaker: The Witcher Tales (GOG.com)

Le jeu d’aventure Witcher (GOG.com)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition (GOG.com)

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année (GOG.com)

Stronghold: Warlords (nouvelle version sur Steam)

Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 4 (Steam, 11 mars)

Pascal’s Wager: Definitive Edition (Steam, 12 mars)

Un (vapeur)

Ouvriers et ressources: République soviétique (Steam)

Disponible depuis plusieurs années, GeForce NOW est un service de jeu en nuage qui connecte les utilisateurs à des magasins de jeux PC tels que Steam et GOG afin qu’ils puissent accéder à leurs bibliothèques de versions où ils le souhaitent.