Nous pouvons jouer avec Pyra et Mythra dans Super Smash Bros.Ultimate

Deux des personnages les plus appréciés de Xenoblade 2 se faufilent sur le ring. Pyra et Mythra annoncés dans Super Smash Bros.Ultimate.

Si les coupables voulaient retourner dans les mondes de Xenoblade Chronicles 2, ils auront une excuse. Lors de la Nintendo Direct de février 2021, il a été annoncé que pas un, sinon deux nouveaux personnages ne viendraient. Pyra et Mythra dans Super Smash Bros.Ultimate c’est une réalité.

À travers une curieuse bande-annonce avec le moteur Xenoblade Chronicles 2, Rex est présenté à la recherche de Pyra. Après avoir donné un coup de pied à presque tout le monde dans le jeu, il rencontre Pyra, bien que Pyra lui dise qu’elle vient pour Smash.

Mais cela ne viendra pas seul. A ses côtés (que nous supposons être un écho dans le même slot) vient Mytrha, la blonde Xenoblade. Bien sûr, les deux personnages utiliseront leur épée pour des combos incroyables et des attaques spéciales.

Aussi, comme c’est nécessaire avec chaque avenue d’un nouveau personnage, nous aurons un nouveau scénario. Cette fois, il sera l’un des titans du monde de Xenoblade 2. Une scène qui semble trop petite et concentrée pour un combat très viscéral.

Et il y a plus. Shulk met à jour son modèle pour ressembler au style graphique de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, plus défini et dans la même veine que les deux nouveaux membres. Ce DLC est inclus dans le Battle Pass actuel mais peut être obtenu séparément.

Pyra et Mythra seront disponibles au téléchargement en mars pour votre toute nouvelle Nintendo Switch.