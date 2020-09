Nous pourrions connaître “très bientôt” les détails des DLC de Cyberpunk 2077

2020 est une année totalement atypique, puisque la pandémie causée par COVID-19 a été responsable d’un grand nombre de retards dans les jeux vidéo. L’un des plus touchés a été Cyberpunk 2077, développé par CD Projekt Red et probablement le jeu le plus attendu de l’année.

À l’approche de son lancement en novembre, nous en savons de plus en plus sur le titre, comme le nombre de véhicules dont nous disposerons. Le jeu sera rempli de contenu, mais tout comme The Witcher 3, le titre recevra beaucoup de contenu téléchargeable gratuitement, et nous savons maintenant qu’il ne faudra pas longtemps pour en savoir plus sur divers détails sur ces DLC.

Cyberpunk 2077 peut être terminé sans terminer la mission principale

Le président de CD Projekt RED, Adam Kicinski, s’est entretenu avec les investisseurs de la société à propos de ce contenu post-lancement, assurant que nous connaîtrons plus d’informations “très bientôt”, et qu’ils suivront le même chemin que ce que The Witcher 3 a reçu:

Oui, vous pouvez vous attendre à un chemin similaire vers The Witcher 3 après le lancement. Vous pouvez vous attendre à plus, en fait. Nous n’allons pas entrer dans les détails aujourd’hui, mais tout sera clarifié avant le lancement. Comme nous sommes proches du lancement, attendez-vous à ce que les plans post-lancement soient révélés assez rapidement; un certain nombre de téléchargements gratuits et d’extensions seront décrits … comme je l’ai dit, vous pouvez vous y attendre très bientôt et tout sera clair

Il ne faut pas oublier dans ce cas que le jeu précédent de la société, The Witcher 3, a reçu une quantité non négligeable de 16 packs de contenu gratuitsainsi que deux extensions vraiment extraordinaires à la hauteur du titre.

Lorsqu’il reste moins de 4 mois avant le lancement du titre, nous apprenons à chaque fois des détails plus intéressants sur le titre, comme la possibilité de le terminer sans terminer la mission principale. Cyberpunk 2077 arrive 19 novembre pour Xbox One et PC. Si nous obtenons la copie pour Xbox One, nous pouvons profiter de la version pour Xbox Series X entièrement gratuite, qui arrivera en 2021.