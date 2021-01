Nous passons en revue les traditions des autres personnages de Cyberpunk 2077

Nous revenons avec une autre liste de personnages de Cyberpunk 2077. Qui est Thompson, par exemple? Nous allons nous renseigner sur lui et bien d’autres dès maintenant.

Après vous avoir parlé de beaucoup de choses du casting de Cyberpunk 2020, nous revenons à la côtelette avec une autre liste de cyberpunk 2077 caractères. Avant de passer en revue les figures classiques du jeu de société mais cette fois, nous allons vous parler de certains pas si célèbres, mais qui cachent également une riche tradition derrière eux.

Lyle Thompson

Thompson est ce que nous définirions comme un pur média dans le jeu de société. Son passé l’appelle à travailler en tant que pigiste, possédant les compétences de réseautage d’un fixateur. D’autre part, son histoire se concentre sur Arasaka en tant que méchant, étant l’obsession de Lyle pour la vengeance (une autre vache sans mil, comme nous le dirions les Galiciens) pour la mort de sa femme. Dans le passé, il était un média huilé de la société japonaise, chargé de couvrir son linge sale au public et cela l’a conduit à gagner plusieurs ennemis. C’est pourquoi sa femme a été assassinée par un bostergang. Thompson n’a rien à perdre et cela le conduira à jeter la maison par la fenêtre pour faire couler Arasaka.

Ressentant une affinité particulière pour les chansons de Samurai, Thompson n’a manqué aucun de ses bowling. En regardant l’un des concerts en 2013, il a vu Alt Cunningham être enlevé par des voyous alors qu’il laissait Johnny Silverhand blessé à mort. Il a sauvé le Rocker Boy et l’a mis en phase avec la situation. Les deux, avec Rogue et Santiago Aldecado, ont fait irruption dans la tour Arasaka pour sauver Alt, bien que les choses ne se soient pas bien terminées pour les protagonistes. Alt a été victime de l’almicide. C’était comme de l’or tombant du ciel à un Thompson déchaîné, qui cherchait à faire du hacker un martyr avec lequel exposer la société japonaise. Cependant, Johnny casse sa caméra (et son visage) après une crise de rage pour découvrir qu’il filmait sa petite amie décédée.

On ne sait rien de lui en 2077 mais on le voit dans le jeu vidéo à travers deux flashbacks de Johnny. On ne sait pas s’il est vivant ou mort, le reverrons-nous dans l’un des DLC?

Nancy Hartley

L’un des membres les plus importants de Samurai et l’un des piliers fondamentaux pour apaiser le groupe dans les pires moments. Nancy était le claviériste et a également joué le rôle de «maman» pour le reste des membres, résolvant leurs problèmes ou leur offrant un soutien dans les moments de ralentissement. Il n’est pas étonnant que le groupe se soit dissous en 2009 lorsque Nancy a été emprisonnée. Après avoir subi de nombreuses années d’abus de la part de son partenaire, Nancy en a eu assez et l’a jeté d’un quatre-vingt-troisième étage.

Une fois partie (même si elle a participé à un « bowling » sporadique pour le groupe), elle a changé sa classe de Rocker Girl à Media et son nom à Bes Isis, gagnant beaucoup de réputation en 2011 en couvrant l’événement nomade connu sous le nom de « La Gran Marcha ». ». En 2045, il gagnera à nouveau en popularité pour son histoire « El Salto de Carne », un travail indépendant pour The Pool of Data qui s’est terminé avec Isis dans un matasan pour le remplacement de sa poitrine et de sa jambe gauche, tous deux détruits.

En 2077, nous la voyons travailler pour le réseau 54, couvrant les histoires les plus difficiles et les plus dangereuses. De plus, dans le jeu vidéo, nous pouvons faire une mission secondaire où nous devrons l’aider à obtenir des informations dans un tripot du Maelström. Il participe également au Samurai Memorial Skittle, joue du clavier et organise le concert.

Hanako Arasaka

Cette figure capitale du jeu vidéo est née le 2 mars 1999. Elle est la troisième et la plus jeune fille de Saburo Arasaka, engendré par sa troisième épouse, décédée en couches. Contrairement aux personnalités belliqueuses développées par ses frères, Hanako avait un tempérament de fer et une intelligence débordante. Étant honorée d’une énorme beauté, Saburo a décidé de la cacher du monde pour qu’elle ne fasse pas l’objet d’une dépravation médiatique. Hanako avait la meilleure éducation que l’argent puisse payer et s’est imposée comme une excellente netrunner. De tous les membres de sa famille, c’est avec Yorinobu qu’il a renforcé les liens les plus forts.

Ses compétences en tant que netrunner lui ont permis de comprendre la puissance de l’Almicide d’Alt Cunningham et il a été, du début de la quatrième guerre d’entreprise jusqu’en 2050, à étudier le programme pour tenter de l’améliorer ou de le transformer en un outil évolué. La relique est le résultat de cela, engendré en combinant ses recherches avec celles du scientifique Anders Hellman. Saburo lui a donné le pouvoir de 1/3 de l’entreprise, qui a été renommée la faction Kiji et s’est concentrée sur le développement d’implants et d’outils pour le netrunning. C’est également lui qui a permis à Yorinobu de se réconcilier avec Arasaka et de faire à nouveau partie de l’entreprise en 2045.

En 2077, Hanako parvient à «ressusciter» Saburo Arasaka en restaurant une copie de lui-même qui résidait sur Mikoshi. Avec Yorinobu aux commandes de l’entreprise et alimentant les flammes du chaos interne, Hanako conspire contre lui en utilisant Solo V avec l’intention d’utiliser le corps de Yorinobu comme un vaisseau pour l’embrant de Saburo. C’est l’une des fins que nous pouvons choisir dans le jeu vidéo.

Michiko Arasaka

La petite-fille de Saburo Arasaka et la fille de Kei Arasaka est née en 2000 sur le sol américain. Cela força son père à garder son existence secrète, puisque Saburo détestait les États-Unis de toute son âme et ne permettait pas à son sang de se mélanger à celui de l’ennemi. Michiko a passé la plupart de son temps à vivre dans l’ignorance pure de son origine et des plans malveillants de l’entreprise de son père. Lors de l’explosion nucléaire à Night City en 2023, Michiko a été expulsée vers le Japon avec le reste des membres d’Arasaka. Cependant, son histoire, recueillie par différents Media Corps, a touché le monde.

Une simple étudiante de 17 ans qui ne connaissait pas son origine n’a pas bien accueilli les masses qui l’ont expulsée. Il est donc rentré aux États-Unis et s’est chargé de nettoyer, petit à petit, l’image de l’entreprise familiale en rencontrant le président Kress. Elle est restée en Amérique pour terminer ses études secondaires et collégiales, obtenant son diplôme de criminologue. Une fois terminé, elle a épousé l’enquêteur Marc Andersson, avec qui elle a fondé Dance Girl, une petite société privée d’enquête et de sécurité.

Son entreprise est rapidement devenue numéro un de sa profession. De plus, Michiko a grandi comme une figure célèbre, d’une beauté exubérante et qui n’a raté aucune rencontre sociale, toujours protégée par son fidèle Kenichi Zaburo.

La chose a été phénoménale et sans beaucoup de bosses jusqu’en 2077, où nous voyons Michiko diriger un autre des tiers de la société d’Arasaka. Sa branche est celle en charge de la sécurité, la racine principale de l’entreprise et il n’a aucun problème à obéir aux ordres de ses oncles Yorinobu et Hanako.

Anastasia luccessi

La petite-fille d’Antonio Luccessi, le créateur de Militech, est une tante d’armes à prendre. A 17 ans, il quitte la ferme de ses parents pour se former à l’institut militaire de l’entreprise de son grand-père. Malgré ses refus, qu’elle voulait former en tant que société, Anastasia était tellement attirée par le combat qu’elle a fini par devenir un agent spécial pour Militech. Sa réputation ne fuit nulle part. À 25 ans, Anastasia était déjà l’actif le plus dangereux et le plus efficace de la Mega Corp.

On parle d’une personne dont la fin justifie les moyens, capable à la fois de vous séduire et de vous tirer dans le dos afin de remplir la mission. Elle était en charge des missions d’infiltration, d’assassinat clandestin et d’extraction les plus importantes pour Militech, toujours aux commandes de quelques hommes choisis par son doigt. Son efficacité à tuer lui a valu plusieurs surnoms parmi ceux qui l’entouraient. Parmi les zones les plus corporelles, il est connu sous le nom de « Sphinx » tandis que les troupes de campagne l’appellent simplement « La Puta ».

Anastasia était l’un des agents envoyés pour soutenir l’assaut contre la tour Arasaka en 2023. Sous les ordres du colonel Lundee, elle a été laissée avec un peloton d’hommes aux portes de l’enceinte, prêts à arrêter ou tuer tout le monde. Membre d’Arasaka pour franchir les portes. Après le conflit, on n’a plus entendu parler d’elle. On pense qu’elle continue de faire des missions secrètes pour le Militech mais il n’y a aucune trace ou mention d’elle en 2077 (ni dans le jeu vidéo). Peut-être qu’après les événements avec Militech, nous finissons par la revoir pour de futures extensions ou DLC.

Dr Paradox

Cet homme était l’un des nombreux à être devenu fou par un monde en mutation tel que Cyberpunk. Doctor Paradox est le personnage classique qui irait avec l’affiche de « le monde se termine » mais dans le style Cyberpunk et organisé. En d’autres termes, il utilise le ScreemSheet (ou la presse distribuée au format physique) pour publier des théories sur les Illuminati, l’IA qui nous domine, les extraterrestres qui vont nous envahir et bien d’autres conjectures prises par des pincettes.

Cependant, il a été durement persécuté en 2020 par la loi à Night City. La diffusion de la théorie selon laquelle le président Kress était contrôlé par une IA lui a fait gagner de nombreux ennemis. Bien sûr, ce n’était pas quelqu’un qui abandonnait ses folies sans rime ni raison. Paradox était un très bon écrivain et utilisait des moyens tels que la poésie ou des images de provenance inconnue pour attirer l’attention des masses. De plus, il a su se donner une voix sur Internet, un endroit où il a capturé de nombreux adeptes. Après les désastres de la 4e guerre d’entreprise, leurs illusions ont pris du poids et de la vérité parmi la population, qui cherchait une raison quelconque de blâmer la Mega Corp pour ce qui s’était passé.

Bien que l’on pense que le docteur Paradox est mort avant même la fin de la guerre, sa parole est toujours valable en 2077. De même, dans le jeu vidéo, nous pouvons rencontrer un PNJ nommé Garry The Prophet qui promulgue ses mêmes théories et convictions, jusqu’à ce qu’il soit kidnappé par Arasaka pour l’effacer de la carte. Peut-être que le docteur Paradox n’avait pas tort dans tout ce qu’il a dit, il y a beaucoup de secrets à découvrir dans Cyberpunk et certains peuvent ne pas avoir de réponse complètement scientifique.