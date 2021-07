Nous n’avons pas pu nous empêcher de nous demander… qui sont les 3 nouveaux membres de la distribution de « Sex and the City » ?

Il y a quelques nouveaux visages qui rejoignent le redémarrage de « Sex and the City ».

HBO Max vient d’annoncer trois ajouts au casting de « And Just Like That ».

Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker et Karen Pittman seront aux côtés de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, et l’Instagram « And Just Like That » a présenté les dames à ses abonnés Instagram dans une série de publications mercredi.

Alors, qui sont ces nouvelles dames et comment connaissent-elles les personnages principaux, Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes et Charlotte York ? Deadline a partagé quelques détails, mais nous ne savons toujours pas s’ils seront des amis, des rivaux ou des ennemis du trio principal.

Choudhury incarnera Seema Patel, une « courtière immobilière unique et autodidacte de Manhattan », et nous pourrions la voir s’intégrer parfaitement à la bande de filles à succès.

Le personnage de Parker, Lisa Todd Wexley, est une « mère de trois enfants et documentariste sur Park Avenue », et pour autant que nous sachions, elle pourrait connaître l’un des personnages principaux grâce aux écoles de leurs enfants.

Pittman incarnera le Dr Nya Wallace, une « professeur de droit de Columbia brillant et stimulant », et nous supposons qu’elle doit connaître Miranda, une collègue avocate, par le biais de son travail.

L’émission, dont le tournage a commencé la semaine dernière, mettra également en vedette un autre nouveau personnage, Che Diaz, un humoriste non binaire, queer, joué par l’ancienne star de « Grey’s Anatomy » Sara Ramírez. Le personnage, qui utilise ses pronoms, présente régulièrement Carrie Bradshaw sur son podcast.

« Le Che est une grande présence au grand cœur dont le sens de l’humour scandaleux et la vue d’ensemble progressiste et humaine des rôles de genre les ont rendus, ainsi que leur podcast, très populaires », a décrit le personnage dans un communiqué de presse.

Carrie Bradshaw elle-même, alias Sarah Jessica Parker, a félicité les nouveaux membres de la distribution avec une publication Instagram jeudi.

« Et enfin !!!! HEUREUX d’accueillir @therealsararamirez, @NicoleAriParker, Karen Pittman​ et Sarita Choudhury à #AndJustLikeThat », a-t-elle écrit. « J’ai hâte de travailler avec ces brillants acteurs qui apportent tant de talent, d’humour et d’enthousiasme à notre ensemble. »

En mai, HBO Max a également annoncé que l’acteur Chris Noth reprendrait son rôle de M. Big, et le producteur exécutif Michael Patrick King a partagé son enthousiasme dans un communiqué de presse. « Je suis ravi de travailler à nouveau avec Chris sur ‘And Just Like That…’ Comment pourrions-nous jamais faire un nouveau chapitre de l’histoire de ‘Sex And The City’ sans notre Mr. Big ? » il a dit.