Nous étions à l’intérieur du Clubhouse, le média social du moment basé sur l’audio: c’est comme ça

Il arrive rarement qu’un nouveau réseau social ou une plateforme de partage parvienne à se faire remarquer malgré la présence encombrante de géants désormais établis comme Facebook, Youtube et Twitter. La dernière fois que cela est arrivé à TikTok, mais ces jours-ci, une autre application est en cours d’exécution pour le prochain phénomène Net: elle s’appelle Pavillon et c’est un réseau complètement social basé sur la parole et l’écoute. L’application a déjà près d’un an de retard mais a gagné du terrain ces dernières semaines: pour le moment, vous ne pouvez y entrer que sur invitation mais malgré cela, elle fait beaucoup parler, aussi parce que c’est en fait quelque chose de très différent de ce qui est disponible actuellement en ligne. Nous avons fait un tour pour comprendre comment cela fonctionne, quel pourrait être son potentiel et quels sont les défauts potentiels de la jeunesse.

Qu’est-ce que Clubhouse

L’application peut être classée comme un réseau social: derrière elle se trouve une plateforme fréquentée par des utilisateurs qui sont invités (mais pas forcés) à s’inscrire sous leur vrai nom. Les interactions entre les personnes ont lieu dans pièces qui peut être privé ou public et – contrairement à ce qui se passe ailleurs – ils ont tous lieu en utilisant la voix: le microphone et les haut-parleurs du smartphone ou des écouteurs connectés sont les seuls moyens de communication au sein de l’application; ce qui apparaît à l’écran n’est que l’interface qui permet de trouver les salles publiques les plus intéressantes, de comprendre qui est présent, d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et de naviguer généralement sur le réseau social.

La structure du Clubhouse

Créer une pièce dans le Clubhouse vous donne immédiatement un moyen de vous lancer conversations privées avec vos utilisateurs ou abonnés que vous pouvez initier en quelques clics. le salles publiques dans lequel les conversations entre étrangers sont, cependant, principalement créées dans le soi-disant club qui donnent son nom à l’application: ce sont des entités similaires à des groupes, dans lesquels les utilisateurs (ou organisations d’utilisateurs) gèrent une communauté intéressée par le même sujet. Des clubs de toutes sortes sont déjà présents dans l’application: des organisations basées sur la proximité géographique et des événements locaux aux rencontres de fans de sport et de ligues en tous genres. Les clubs sont classés pour plus de commodité dans l’application dans zones macro comme la vie, la technologie, l’art, le bien-être, le sport, la politique, la connaissance et bien plus encore: les utilisateurs peuvent parcourir ces sections pour trouver les clubs qui les intéressent le plus; les clubs organisent ensuite des salles de conversation sur des sujets connexes, les programmer dans des calendriers qui avertit les utilisateurs lorsqu’un certain événement de salle est sur le point de commencer.

Que se passe-t-il dans les chambres du Clubhouse

Dans les chambres, il y a toujours un modérateur qui peut donner ou retirer une voix aux participants. Dans les salles privées et dans celles avec peu de participants, ce pouvoir n’est souvent pas exercé; en grands groupes et en événements programmés avec des conférenciers invités pour évoquer des problématiques spécifiques, cependant, il est indispensable de maintenir l’ordre: le modérateur garde donc le micro ouvert à l’orateur, permettant ainsi aux autres présents de s’exprimer via une interface spéciale au sein de l’application. Qui veut demander la parole il peut utiliser un bouton facilement accessible et informer le modérateur de son souhait: ce dernier a alors le droit de répondre ou non à la demande.

Les particularités du Clubhouse

Ces aspects permettent à la plateforme d’être utilisée d’une manière très différente des autres. À l’intérieur ont déjà lieu conférences détenus par des professionnels, mais il existe des séances de thérapie de groupe ou moments de comparaison et de partage dans lequel les utilisateurs parlent de leurs problèmes, de leur vie quotidienne ou de leurs passions avec des inconnus. L’utilisation de l’audio vous permet également de profiter de l’application pendant que le téléphone est en veille et dans votre poche, mais les écouteurs sont dans vos oreilles. Le clubhouse peut être utilisé activement pour participer à des conversations mais aussi passivement, pour entendre ce que les membres d’une même communauté d’intérêts ont à dire sur une question donnée dans l’intervalle quelque chose d’autre est en train d’être fait.

Comment utilisez-vous Clubhouse

L’application est utilisée de manière très simple, même si la navigation nécessite un peu de familiarité. L ‘s’enregistrer ne nécessite que le nom, le prénom et le numéro de téléphone, puis l’application vous demande de choisir vos intérêts à partir d’une liste utile pour savoir quels clubs et quelles salles mettre au premier plan pour faciliter une entrée rapide dans le réseau social. Le reste est laissé aux utilisateurs: en entrant dans une pièce, l’audio est immédiatement activé, avec une qualité également bien adaptée à une écoute prolongée. À moins que les règles de la salle ne prévoient une modulation active, même le son du microphone est déjà actif dès l’entrée, bien que comme dans toute conférence téléphonique, il puisse être désactivé avec un bouton. Une fois que vous êtes entré dans une pièce, il reste possible de naviguer sur le réseau social tout en gardant l’audio actif, et même de quitter l’application ou de mettre le téléphone en veille: pour interrompre le flux audio des interlocuteurs, il faut retourner dans la pièce et sortir en utilisant un bouton spécial.

Les limites du clubhouse

Pour le moment, les limites de Clubhouse ne résident pas tant dans le fait que l’application est inaccessible à la plupart des gens, au contraire: comme cela s’est produit pour d’autres produits et services, leaccès aux invitations et le disponibilité exclusive temporaire pour iOS ils ne feront qu’accroître la curiosité de ceux qui ne peuvent pas encore mettre la main dessus. Pour le moment, le public italien peut se trouver limité par le fait que tout le contenu de l’application est en anglais. Le discours familier des personnes présentes, combiné au fait que pour interagir, il est surtout nécessaire d’utiliser la même langue, limitera l’enthousiasme de beaucoup dans notre pays; À cela s’ajoute le fait que, du moins pour le moment, l’application ne vous permet pas de regrouper des communautés sur la base de la langue italienne. Le problème est destiné à être résolu prochainement, mais pour que les spopoles sociales nous soient également nécessaires, il faudra qu’une communauté assez large de locuteurs se laisse prendre par curiosité dès le début.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂