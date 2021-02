Nous avons une bande-annonce pour Shiny Pearl et Pokémon Shiny Diamond

Les versements DS de 2007 ont un remake. Nintendo surprend avec la bande-annonce Pokémon Shimmering Pearl et Shining Diamond.

Les fans les ont sur le radar depuis des années, et ils sont enfin là. Le Bande-annonce Pokémon Perle brillante et Diamant brillant nous montre comment sont les remakes des jeux de quatrième génération qui nous ont fait découvrir la région de Sinnoh en 2007. Ils font également partie des épisodes les plus appréciés de la série.

Ces nouveaux versements seront disponibles en 2021. Contrairement aux autres épisodes principaux, ils ne seront pas signés par Game Freak mais par ILCA, Inc., suite à une nouvelle orientation de la franchise.

Le projet est codirigé par Junichi Masuda de Game Freak. Le studio japonais avait précédemment soutenu les développements de grandes productions telles que NieR: Automata, Dragon Quest XI ou Code Vein, en plus du bien connu Pokémon Home.

Si vous êtes effrayé par l’idée que cela puisse sembler faux par rapport à l’original, respirez doucement: le projet n’est pas seulement dirigé par Yuichi Ueda, de l’ILCA; mais aussi par Junichi Masuda de Game Freak. Il est le producteur et réalisateur chevronné de plusieurs des tranches précédentes de la franchise jusqu’à il y a relativement peu d’années.

Quant à l’adaptation elle-même, eh bien: elle aura une esthétique chibi, à cheval entre World of Final Fantasy et les sprites originaux de la Nintendo DS, bien que les scènes cinématiques et les combats respecteront les modèles 3D mis à jour que nous avons vus dans les jeux les plus récents. moderne, comme Pokémon Sword and Shield.

En plus de cela, il existe également des mini-jeux et des extras de Sinnoh tels que Pokochos ou le métro pour collecter des fossiles. Il reste à voir comment des idées telles que les fonctions d’horloge ont été adaptées à l’écran unique.