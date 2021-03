Nous avons parlé à une mère de l’Utah de la façon dont une nouvelle maison de soutien LGBTQ + a littéralement sauvé la vie de son fils

Lorsque le fils de Chrisann Toelupe, Micah, est devenu gay, elle et son mari étaient favorables, mais vivant dans la campagne de l’Utah, l’amour que Micah a reçu de sa famille n’a pas toujours suffi.

Micah se sentait isolé et seul au lycée et Chrisann le regarda passer du statut d’étudiant spécialisé à lutter pour se concentrer sur l’un de ses travaux scolaires.

Ses craintes concernant la santé mentale et l’éducation de son fils ont poussé la famille à chercher du soutien.

C’est là qu’Encircle est entré en jeu. La petite maison bleue de Provo est un havre de paix pour les jeunes LGBTQ et leurs familles depuis 2017, offrant des conseils et une communauté aux enfants et aux adolescents qui se sentent souvent seuls dans leur lutte.

Désormais, grâce aux nouveaux dons d’Apple, le fondateur de Qualtrics Ryan Smith et son épouse, Ashley et le chanteur principal d’Imagine Dragons, Dan Reynolds, et sa femme, la musicienne Aja Volkman, des maisons comme la maison Provo feront leur apparition à travers les États-Unis.

Les dons, d’une valeur de 4 millions de dollars, comprennent tout, de l’argent aux iPad, et même à la maison d’enfance de Dan Reynolds, qui deviendra le premier centre de ressources Encircle du Nevada.

Encircle aide plus de 70 000 enfants LGBTQ et leurs familles chaque année et cette nouvelle expansion ne fera que promouvoir leur mission.

Pour en savoir plus sur la façon dont Encircle sort les familles LGBTQ des périodes sombres, nous avons parlé à Chrisann Toelupe.

Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche: les parents Packard et Chrisann Toelupe, avec leurs enfants Khristian, Micah, Kainoa et Gabe.

En tant que mère de deux enfants LGBT, Encircle a joué un rôle essentiel non seulement en gardant les enfants de Chrisann en vie, mais en les aidant à s’épanouir.

«Micah a traversé une période très sombre au lycée», dit-elle à propos de la vie avant Encircle. «Nous avons fini par hospitaliser Micah pour idées suicidaires.»

Encerclez des séances de thérapie, des cours d’art, des soirées musicales et plus encore, et leur aide a permis aux Toelupe de se sentir soutenus dans les moments difficiles.

«Pour Micah, c’était la thérapie de groupe et se rendre compte qu’il n’était pas seul», nous dit Chrisann, «il irait à l’école et serait le seul gosse gay sur un millier d’enfants, donc pouvoir être avec d’autres jeunes queer était très utile pour Micah. »

«Encircle a sauvé la vie de Micah», dit Chrisann et cela lui a donné quelque chose à espérer à une époque dominée par l’obscurité et la dépression.

« Il irait à l’école en sachant: ‘Ok, je dois aller à l’école lundi et mardi, mercredi c’est Encircle, jeudi c’est l’école mais je peux être à la soirée musicale le jeudi soir' », dit Chrisann. lui à travers jour après jour.

Lorsque la fille de Chrisann, Khristian, est devenue transgenre, le soutien que les Toelupe avaient déjà trouvé à Encircle est redevenu vital.

«Quand Khristian est devenue trans, cela m’a fait sortir de l’eau parce que j’avais déjà beaucoup à apprendre sur la communauté gay et je savais que je voulais la soutenir, mais je recommençais à zéro et je me suis juste dit: ‘Comment faire Je l’aide?' »

Mais Chrisann s’est rapidement rendu compte que de nombreux parents d’Encircle avaient déjà vécu un voyage similaire et étaient prêts à offrir leur sagesse.

«J’ai déjà ce système de soutien en place. J’ai toutes ces personnes que j’ai rencontrées via Encircle qui ont des enfants trans. J’ai ce réseau de personnes qui peuvent m’aider », dit-elle.

Mais il ne s’agissait pas seulement de trouver des moyens d’aider Micah et Kristian. Avoir une communauté de parents sur laquelle s’appuyer a aidé à apaiser certaines des craintes auxquelles Chrisann et son mari avaient été confrontés.

«C’était une période effrayante en tant que parent», révèle Chrisann à propos du soutien à ses enfants pendant les crises de santé mentale. «Voir d’autres parents traverser cela et les voir de l’autre côté a été très utile.»

Chrisann a également vu beaucoup de changements positifs dans la communauté au sens large depuis l’arrivée d’Encircle dans l’Utah.

«Les gens se sont vraiment ralliés à tout le concept qu’Encircle essaie de construire», dit-elle. Chrisann fait référence à la devise fondatrice d’Encircle, «No Sides, Only Love», et dit que cela a été crucial pour unir la communauté.

«Nous avons une communauté très conservatrice et pour une raison quelconque, il y a cette idée que la communauté LGBTQ est coincée contre la religion, mais il ne peut pas en être ainsi dans l’Utah parce que nous sommes un État très religieux», dit-elle.

«Les gens voient qu’ils n’ont pas à choisir un camp. Ils peuvent aller à l’église et aimer et soutenir la communauté LGBTQ. J’ai l’impression que cette devise s’est vraiment répandue dans notre communauté.

D’après l’expérience de Chrisann, ces opinions conservatrices reflètent un manque de conscience de la communauté, mais cela ne signifie pas que les gens ne sont pas disposés à apprendre. Elle nous dit que pour beaucoup de gens dans leur région, Khristian était la première personne trans qu’ils avaient rencontrée, et bien qu’ils n’aient pas toujours compris quels pronoms utiliser avec elle, ils n’étaient pas disposés à apprendre.

«Plus nous partagions notre histoire, plus les gens pensaient différemment. Ce n’est pas une communauté obscure. Ce sont des enfants », dit-elle,« cela les a amenés à regarder la communauté d’une manière différente lorsque nous sortions et disions: «Nous sommes une famille avec des enfants queer et nous avons besoin de votre soutien».

La dépolitisation et l’humanisation des questions LGBTQ ont rendu cette communauté conservatrice moins intimidée par une communauté qu’elle avait mal comprise depuis si longtemps.

«Je dis toujours à mes enfants que nous ne pouvons pas changer l’avis des gens», déclare Chrisann. «Tout ce que nous pouvons faire, c’est partager notre histoire et changer les cœurs, et ils changeront d’avis.»

Et changer d’avis, c’est exactement ce qu’ils ont fait. Chrisann a partagé plusieurs anecdotes sur la façon dont l’Utah conservateur s’est rallié autour d’Encircle, mais l’une d’entre elles est la façon dont l’école de Micah est passée d’une source d’anxiété et de peur pour lui à devenir un espace sûr acceptant.

Après avoir vu certains de ses conseillers de lycée se présenter pour offrir leur expertise à Encircle, l’attitude de Micah envers l’école s’est transformée.

«Il est passé de ne vouloir le dire à personne [that he was gay], de dire à tout le monde, d’amener son petit ami au bal dans la campagne de l’Utah », dit Chrisann.

Les Toelupe espèrent que l’expansion d’Encircle donnera aux autres familles le même réconfort qu’elle leur a donné.

Les familles viennent de partout au pays pour visiter la maison d’Encircle dans l’Utah et le soutien qu’elle offre est nécessaire pour les jeunes et les communautés LGBTQ dans chaque État.

«Quand vous ne vous sentez pas seul et que vous vous sentez soutenu, vous pouvez parler au nom de votre famille et être un défenseur de votre famille», dit Chrisann, «C’est un effet d’entraînement, comme une pierre dans l’eau, c’est un effet d’entraînement pour l’ensemble. communauté et cela se produira partout en Amérique. »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.