Nous avons exécuté le lancer de rayons sur un Chromebook à 259 € avec GeForce Now

Le GeForce Now tant attendu de Nvidia est arrivé sur les Chromebooks mardi matin, donnant aux joueurs la possibilité de jouer à leurs bibliothèques de jeux sur les ordinateurs portables de Google.

Les plans pour les jeux en streaming GeForce Now sur Chrome OS sont en cours depuis 2017. Le service, déjà populaire sur Windows et MacOS, permet aux joueurs de diffuser leurs bibliothèques de jeux Steam, Epic et autres existantes sur du matériel bas de gamme.

Le lancement de GeForce Now sur ChromeOS fait suite à l’annonce de Google selon laquelle son propre service de jeu Stadia serait gratuit pour les Chromebooks pendant trois mois. L’un des avantages dont bénéficie GeForce Now est que de nombreux jeux des bibliothèques existantes des joueurs peuvent être diffusés en continu, tandis que Stadia nécessite l’achat du jeu.

Les deux services proposent des jeux gratuits, mais Nvidia semble avoir l’avantage ici sur Stadia, qui a eu du mal à attirer les joueurs. GeForce Now coûte 5 € par mois pour le statut Founders Edition, qui bénéficie d’une prise en charge du lancer de rayons et de sessions de jeu prolongées. Ceux qui ont un budget limité peuvent jouer gratuitement jusqu’à une heure sans prise en charge du lancer de rayons. Après cette heure, vous avez démarré, mais vous pouvez vous reconnecter et continuer à jouer.

IDG (chut, ne dis pas à tes parents que tu peux courir Ligue de fusée depuis un Chromebook maintenant.)

Spécifications minimales pour GeForce Now sur les Chromebooks

Comme GeForce Now est un service en streaming, il ne nécessite pas de carte graphique ou de processeur robuste pour vous permettre de jouer à des jeux. Il existe des exigences minimales officielles:

CPU: Intel Core M3 (7e génération et versions ultérieures) Core i3, Core i5, Core i7

Graphique: Graphiques HD 600 ou plus

RAM: 4 Go ou plus

OS: Chrome 77 et supérieur

Bande passante: 15 Mbps pour 720p

Si vous regardez cette liste, vous penseriez qu’elle ne fonctionnerait pas sur un Chromebook coûtant moins de 500 USD. Mais les exigences ne sont pas aussi strictes. Nvidia a déclaré que le principal fardeau sur un Chromebook est le décodage du flux vidéo, qui dépend de la façon dont il prend en charge le cadre WebRTC open source qui permet au streaming de se produire sans avoir à traiter avec des plugins spécialisés. Vous aurez également besoin d’un peu plus de performances pour exécuter le chat vocal.

La propre liste de Chromebooks testés par Nvidia comprend en fait certains modèles inférieurs à ses spécifications minimales officielles. Nous avons pris la liste approuvée de Nvidia et ajouté des informations sur ce que nous pensons être les spécifications de chacun. Un astérisque après le nom indique un modèle pour lequel Nvidia fait ne pas recommande d’exécuter un chat vocal simultané:

Chromebook Acer 15 CB3-532-C4ZZ (Intel Celeron N3060, HD, 2 Go)

Chromebook 715 d’Acer (Intel Pentium 4417U, UHD 610, 8 Go)

Chromebook Spin 13 d’Acer (Intel Core i3-8130U, UHD620, 4 Go)

Asus C101P Flip (Rockchip OP1, 4 Go)

Asus Flip C302CA (Intel Pentium 4405Y, HD515, 4 Go)

Chromebook Flip C434 d’Asus (Intel Core M3-8100Y, UHD615, 4 Go)

Google PixelBook (Intel Core i5-7Y57, HD515, 8 Go)

Google Pixelbook Go (Intel Core i5-8200Y, UHD612, 8 Go)

Chromebook HP x360 * (Intel Celeron N4020, UHD600, 4 Go)

Chromebook Lenovo Yoga C630 (Intel Core i5-8250U, UHD620, 8 Go)

Chromebook 3 de Samsung (Intel Celeron N3060, HD400, 4 Go)

Chromebook Plus de Samsung * (Rockchip OP1, 4 Go)

Chromebook Samsung XE350XBA * (Intel Celeron N4000, UHD600 4 Go)

HP 15-de0517wm * (Intel Core i3-8130U, UHD620, 4 Go)

Beaucoup de ces ordinateurs portables sont inférieurs aux spécifications minimales officielles de Nvidia pour GeForce Now. Étonnamment, quelques-uns des ordinateurs portables Nvidia ne recommandent pour le chat vocal (indiqué par l’astérisque) sont des Chromebooks haut de gamme de classe Core. Il existe également de nombreux Chromebooks Celeron N «basés sur Atom» officiellement approuvés.

Les responsables de Nvidia ont ajouté que, comme pour le lancement de GeForce Now sur MacOS, la liste officielle des ordinateurs pris en charge commence court. Comme la société est en mesure de tester plus de Chromebooks, elle s’attend à ajouter des ordinateurs portables équipés d’AMD et d’autres processeurs à sa liste approuvée.

IDG Les performances de jeu en streaming de GeForce Now jouant à Rocket League sur un Chromebook sont environ 100 fois meilleures que de jouer à 99,9% des jeux Web.

Pratique avec GeForce Now sur ChromeOS

Nous avons essayé une pré-version de GeForce Now sur deux Chromebooks actuels, un Acer Chromebook 14 non approuvé avec un processeur Celeron N3160 et un Google Pixelbook Go. Nous avons également essayé deux modèles obsolètes: un Google Chromebook Pixel original de 2013 et le Google CR-48 original de 2010.

Alors que GeForce Now fonctionnera sur un matériel étonnamment rare, ce qui vous arrêtera dans vos traces est la version de Chrome OS. La spécification minimale officielle de Nvidia est la version 77 du système d’exploitation. Tout ce qui est plus ancien que cela n’a pas fonctionné pour nous. Cela signifie que le CR-48 et le Chromebook Pixel haut de gamme d’origine, tous deux ayant dépassé leur période de support, étaient morts dans l’eau.

GeForce Now fonctionne assez bien sur le Google Pixelbook Go avec son processeur Core i5-8200Y et 8 Go de RAM. Ce n’est pas une surprise pour un Chromebook à 650 €, mais nous avons également vu de très bons résultats avec le Chromebook 14 d’Acer à 269 € avec son Celeron N3160. Nous avons joué Ligue de fusée avec lui pendant quelques tours et a estimé que la performance était très satisfaisante.

IDG Nous avons «exécuté» le contrôle avec le traçage de rayons réglé sur haut sur un Chromebook Acer avec un processeur Celeron N3160.

Lancer de rayons sur un Chromebook? Oui.

Comme nous avons un compte fondateur GeForce, nous avons lancé le jeu de traçage Direct X Ray Contrôle et l’a monté au sommet du jeu. Vous pouvez voir la preuve du lancer de rayons ci-dessous (la résolution était cependant limitée à 720p.)

Le résultat, encore une fois, était étonnamment bon. De toute évidence, tout le travail se fait sur le serveur. Mais pour pouvoir jouer à un jeu tel que Contrôle, ce qui fait transpirer même les ordinateurs portables de jeu à 1500 €, devrait rendre la plupart des joueurs heureux.

IDG Avec GeForce Now sur un Chromebook, vous pouvez jouer à Control avec DXR et accéder aux meilleurs concierges du monde.

Nvidia vous permet de définir la qualité du flux et de sélectionner l’emplacement du serveur pour GeForce Now. «Équilibré» et «auto» sont probablement les meilleurs paramètres, car ils permettent au client et au serveur de tout optimiser.

IDG Vous pouvez définir manuellement la qualité du streaming et définir l’emplacement de votre serveur pour GeForce Now.

Besoins en bande passante GeForce Now

Nvidia a déclaré qu’il recommande un minimum de 15 Mbps de vitesse de téléchargement pour GeForce Now sur les Chromebooks. Il recommande également (mais ne nécessite pas) une connexion Wi-Fi 5 GHz. Ces spécifications sont également pour un flux 720p. Si vous souhaitez diffuser des jeux 1080p / 60-fps, vous aurez besoin d’une vitesse de connexion de 30 Mbps. Nvidia a déclaré qu’une connexion minimum de 50 Mbps avec un réseau à faible latence donnerait les meilleurs résultats.

IDG Nous étions définitivement désavantagés en termes de latence lors de l’exécution de GeForce Now sur un Chromebook.

Tous nos jeux ont été effectués sur une fréquence Wi-Fi de 5 GHz. Notre connexion DSL haut débit offre un téléchargement de 20 Mbps et un téléchargement de 100 Mbps. En jouant avec le Chromebook 14 d’Acer réglé sur automatique et équilibré, nous avons vu la plus grande partie du fardeau sur la vitesse de téléchargement.

IDG Nous avons vu environ 15 Mbps à 17 Mbps côté téléchargement lors de la lecture de GeForce Now sur un Chromebook.

Nous avons deux derniers conseils pour exécuter GeForce Now sur un Chromebook. Tout d’abord, fermez les onglets supplémentaires dans le navigateur. Chrome OS est suffisamment intelligent pour pousser généralement les onglets gourmands en mémoire vers le stockage, mais nous pensons qu’il aide un peu à fermer les onglets gourmands en publicité et en médias pendant les jeux.

Deuxièmement, si vous jouez à un jeu et constatez que les touches de fonction de votre Chromebook ne fonctionnent pas pendant la lecture, appuyez sur le bouton Rechercher, puis sur la touche de fonction à laquelle vous souhaitez accéder.

IDG Bien que ChromeOS le gère assez bien, nous vous recommandons de fermer les autres onglets ouverts sur votre Chromebook tout en jouant à GeForce Now.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂