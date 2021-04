Nous avons essayé les «  pâtes en nid d’abeilles  » virales de TikTok et nous avons quelques réflexions

Si vous souffrez de trypophobie, la peur des petits groupes de trous, vous voudrez peut-être arrêter de lire et prendre des spaghettis et des boulettes de viande à la place.

Mais si vous aimez suivre les dernières tendances en matière de pâtes TikTok (nous vous regardons, pâtes feta cuites au four), permettez-nous de vous présenter les « pâtes en nid d’abeille », le dernier plat riche en glucides, en fromage et en tomates qui fait tourner les têtes l’Internet.

TikToker Anna Rothfuss (alias @bananalovesyoutoo) a publié le mois dernier une vidéo montrant comment elle prépare ce plat de pâtes unique, que certains ont comparé à une lasagne traditionnelle ou à un ziti cuit au four, tandis que d’autres l’ont considéré comme un « affront » aux familles et aux chefs italiens. Quoi qu’il en soit, il a accumulé près de 12 millions de vues.

« J’ai pleuré plus fort en regardant ça qu’une publicité de la Humane Society », a commenté un utilisateur.

«Quelque part, un Italien a regardé cela et a crié de douleur», a écrit un autre.

« Ma Nonna m’a appelé et elle veut que je vous dise qu’elle est en colère contre vous », a remarqué quelqu’un d’autre.

Mais non tout le monde était opposé.

« Imaginez cela avec une sauce Alfredo maison et du poulet grillé », a suggéré un TikToker.

« Cela semble PLUS que bon », a écrit un autre.

Dans le TikTok polarisant, Rothfuss remplit une casserole en forme de ressort avec des pâtes tubulaires cuites. Chaque nouille est dressée à son extrémité et farcie d’un morceau de fromage à la ficelle. (C’est ici qu’intervient la peur des petits trous.) Ensuite, elle verse un pot de sauce marinara sur la sculpture de nouilles et de fromage.

Trypophobie – méfiez-vous! Terri Peters

«Assurez-vous que c’est bon et impertinent», dit-elle avant d’ajouter de la viande hachée sur le dessus, ce qui, selon elle, est un ajout facultatif.

Suivant? « Plus de fromage. Juste au dessus. » Bien sûr.

Après avoir répandu du fromage mozzarella râpé sur le dessus, Rothfuss met le tout dans le four. Ce qui en ressort est un plat de pâtes gluant et au fromage – une tarte aux pâtes – parfaitement dorée sur le dessus et imbibée de marinara.

Laura Vitale

AUJOURD’HUI Food a contacté Rothfuss pour obtenir des commentaires mais n’a pas reçu de réponse.

Comme je n’ai pas particulièrement peur des petits groupes de trous, je me suis porté volontaire pour tester le plat de pâtes dans ma propre cuisine – et j’ai des idées.

Voici ce que j’ai appris

Ce plat était un travail d’amour. Le rigatoni que j’ai utilisé semblait être un peu plus petit que le type utilisé par Rothfuss, c’était donc un projet fastidieux de farcir chaque nouille avec du fromage à la chaîne. J’ai passé beaucoup de temps à couper le fromage en petits morceaux.

Plus tard, j’ai lu dans les commentaires sur le TikTok que les pâtes qu’elle utilisait étaient des cannellonis, des pâtes cylindriques servies cuites au four avec une garniture et recouvertes d’une sauce. Raccord.

J’ai passé beaucoup de temps – trop de temps – à couper le fromage en morceaux qui rentreraient dans les rigatoni. Terri Peters

Mais le plus difficile était de mettre chaque nouille au garde-à-vous dans la casserole. J’ai passé environ une heure à travailler sur la mise en place de toutes les nouilles farcies au fromage.

Mon conseil? Achetez les plus grosses pâtes tubulaires que vous puissiez trouver et n’ayez pas peur de jeter les nouilles précuites dans l’huile d’olive. Une fois que j’ai fait cela, le fromage à la chaîne s’est glissé beaucoup plus facilement dans les nouilles.

La prochaine fois, j’ajouterais un peu plus de sauce. Terri Peters

Aussi, ne vous inquiétez pas trop de tout mettre dans la casserole. Une fois que j’ai abandonné le contrôle et laissé certains tomber sur le côté ou aller de travers, j’ai travaillé plus vite. Et à la fin, il était facile de glisser des pâtes supplémentaires dans des endroits lâches pour que tout soit bien droit et bien rangé.

Les étapes deux et trois étaient un jeu d’enfant: garnir simplement de marinara et de fromage râpé.

Fromage, fromage et plus de fromage. Terri Peters

J’ai commencé à cuire mon plat à 350 F pendant 30 minutes, mais quand il n’était toujours pas prêt, j’ai tourné le four à 400 F et lui ai donné encore 20 minutes. Je pense que des températures plus élevées sont la voie à suivre avec celui-ci.

Mon pot de marinara de taille standard a fonctionné, mais j’aurais aimé que mes pâtes soient un peu plus sauces, donc la prochaine fois, j’utiliserais deux pots. Et faites le plein de fromage ficelle! J’ai parcouru deux sacs standard de 9 onces.

Les bords croustillants étaient la meilleure partie du plat. Terri Peters

Dans l’ensemble, le plat était vraiment bon. Les gens peuvent penser qu’il a un concept similaire à celui des lasagnes ou du ziti cuit au four, mais il a une saveur et une texture qui lui sont propres – le fromage croustillant retenant tout comme une croûte de tarte.

Les pâtes au miel sont une chose unique et amusante à faire – et mes enfants étaient de grands fans.

Ma fille, qui n’aime pas le gâteau d’anniversaire traditionnel, a dit: « Est-ce un gâteau aux spaghettis? »

Si mes enfants réussissent, ce plat fera régulièrement des apparitions sur notre table. Terri Peters

« Je ne savais pas que vous pouviez avoir un gâteau aux spaghettis », a-t-elle ajouté, avant de déclarer: « Cette année, c’est ce que je veux pour mon anniversaire! » puis a procédé à manger la moitié de la chose entière.

Il y a beaucoup de haine dans la section des commentaires de Rothfuss, mais il n’y a rien à détester à propos des pâtes, de la mozzarella et de la marinara, quelle qu’en soit la forme. Autrement dit, sauf si vous avez cette trypophobie susmentionnée.