Nous avons déjà une date de sortie pour Age of Empires 4

Il n’est jamais mauvais de voir des jeux sortir cette année. Au moins, la date de sortie d’Age of Empires 4 est 2021.

La conférence de Microsoft nous a laissé de nombreux jeux, mais aussi de nombreux « 2022 ». Et avouons-le, nous voulons jouer à des jeux maintenant. L’un de ceux qui sortira cette année est passé à la conférence avec un nouveau gameplay, mais ce qui nous a le plus intéressé, c’est qu’ils ont dévoilé la date de sortie d’Age of Empires 4.

Ce sera pour l’automne, plus précisément le 23 octobre 2021, et nous l’aurons dès le jour 1 dans le Game Pass. Bien sûr, exclusivement à partir de PC, comment pourrait-il en être autrement. Il sera également disponible sur Steam pour les non-fans du Microsoft Store sous Windows 10.

La bande-annonce nous a également montré un gameplay du jeu dans lequel nous avons vu des batailles navales, des constructions et des combats menés par les grands héros de l’histoire, tels que Jeanne d’Arc, entre autres.

Le titre arrivera avec une résolution maximale qui atteindra 4K et nous permettra de jouer avec 8 civilisations à travers 4 campagnes réparties en 35 missions différentes. Bien sûr, cela nous permettra aussi de construire nos missions et de générer plus de contenu. Et le multijoueur et la communauté, qui vont lui donner beaucoup de vie… même si je ne gagne jamais dans les multi jeux…