Nous avons déjà une bande-annonce, les détails et la date de Final Fantasy XIV: Endwalker

La quatrième extension attendue du MMORPG nous donne ses premiers détails et la date de Final Fantasy XIV: Endwalker.

Le Fan Festival 2021 nous a laissé d’excellents moments. Nous avons toutes sortes de détails, une remorque étendue et le Final Fantasy XIV: Date d’Endwalker. Le MMORPG populaire s’élargira à un nouveau niveau avec beaucoup, beaucoup de contenu… mais dans un certain temps. L’expansion attendra jusqu’au 23 novembre 2021 et arrivera avec la version masculine de la race Viera.

Cela a été confirmé officiellement par Square Enix à notre grand regret. C’est une attente importante pour la communauté des titres actifs. Le dernier patch majeur était la version 5.5, sortie en avril dernier, donc sept mois sans mise à jour majeure.

Cela en vaudra la peine pour la période de Noël, lorsque des milliers de joueurs reviendront pour profiter de la conclusion de l’histoire présentée jusqu’à présent. Vous pouvez regarder la bande-annonce CGI de près de sept minutes de l’extension ci-dessous:

Final Fantasy XIV: Endwalker ajoutera beaucoup de contenu à apprécier pendant les deux années que dure chaque extension. Deux nouveaux emplois seront inclus, Sage (SGE) et Reaper (RPR), ce dernier présenté lors du Fan Fest. C’est un DPS armé d’une faux capable d’invoquer un esprit d’au-delà pour endommager tout ennemi qui s’y oppose.

De plus, la carte sera étendue avec une nouvelle ville de base, Old Sharlayan, et six nouvelles zones de grande taille. Les ruines de la ville impériale de Garlemald, un labyrinthe souterrain sous Sharlayan, et la lune elle-même seront quelques-uns de ces points forts. Ajoutez à cela qu’il y aura de nouvelles tribus de bêtes pour nous accueillir comme les loporrits, adorables lapins qui vivent sur la lune.

À la fin du jeu et avec l’intrigue centrale déjà fermée, nous pouvons continuer à profiter de l’histoire secondaire intitulée Mythes du royaume. Ce raid d’alliance, des missions composées de 24 joueurs, racontera l’histoire des dieux d’Éorzéa et plongera dans la tradition mythologique de l’univers de Final Fantasy XIV.