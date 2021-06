Nous avons déjà rendez-vous pour Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles

Le jeu officiel de Guardians of the Night sortira en Occident. Nous avons une date de Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba, pour les amis- éveille les passions à l’intérieur et à l’extérieur du Japon. Avec cela, j’ai été très surpris qu’Aniplex et CyberConnect2 n’aient pas déjà confirmé le date de Kimetsu no Yaiba Les Chroniques d’Hinokami dans l’ouest.

Eh bien, c’est officiel. Le jusque-là connu sous le nom de Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan arrivera sur les consoles occidentales sous le nom Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. Et pas seulement : il fera ses débuts en même temps qu’au Japon, disponible le 15 octobre 2021.

Le jeu Kimetsu no Yaiba arrivera en Occident avec Sega comme éditeur, disponible pour PS4 et PS5 ainsi que Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Une proposition de combat des responsables de Naruto Ultimate Ninja. Il est basé sur le manga déjà terminé de Koyoharu Gotouge, qui suivra les événements de la première saison de l’anime jusqu’à et y compris l’arc Infinity Train.

Avec l’aide d’Ufotable, les responsables de l’anime, le jeu Kimetsu no Yaiba racontera l’aventure de Tanjiro et Nezuko avec un mode histoire, accompagné d’un mode « versus » avec des combats entre les personnages de la série.

Les Chroniques d’Hinokami arriveront en Occident avec une édition physique et deux éditions numériques, dont une édition ‘Digital Deluxe’ qui, en plus de divers cosmétiques et costumes pour le jeu, vous permet de commencer à jouer deux jours plus tôt, le 13 octobre. .

Donc tu sais. Si vous êtes passionné par Demon Slayer, en octobre, vous avez rendez-vous avec Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sur PC et consoles.