Nous avons déjà la date et l’heure de l’Indie World de décembre

Accrochez-vous au canapé, coupable, que Nintendo nous donne la date et l’heure de décembre Indie World. Le grand N a encore des munitions.

Quand on pensait que Nintendo avait déjà clôturé l’année 2020, le Big N nous a juste surpris avec une nouvelle annonce. Si vous aimez les jeux vidéo sur la scène indépendante, restez à l’écoute, car la société japonaise vient d’annoncer Date et heure de décembre Indie World. Ces événements sont devenus monnaie courante pour Nintendo et nous montrent les prochaines sorties de jeux vidéo indépendants pour Nintendo Switch.

Ainsi, ce nouveau monde indépendant sera diffusé sur les chaînes YouTube officielles de Nintendo le 15 décembre 2020, demain. L’événement aura lieu à 18h00 en Espagne (11h00 CDMX) et durera environ 15 minutes. Ce nouveau monde indépendant promet de nouvelles annonces et différentes mises à jour sur les jeux indépendants qui viendront sur l’hybride Nintendo.

Comme toujours, chez 45Secondes.fr nous serons attentifs à vous dire toutes les nouveautés que Nintendo et ses partenaires présentent dans ce nouvel Indie World. N’oubliez pas qu’il y a parfois des lancements après la célébration de ces événements, nous verrons donc s’ils nous surprendront avec un demain. Et maintenant, pour rêver un peu, aurons-nous enfin de nouvelles informations de Hollow Knight: Silsong?

Au début de cette nouvelle, vous avez déjà la vidéo dans laquelle la diffusion se fera en espagnol. Nous verrons quelles surprises nous trouverons pour clôturer l’année, mais c’est sans aucun doute une excellente nouvelle. Nintendo peut être très heureux, car Nintendo Switch est en bonne santé et continue d’être imparable en termes de ventes, ayant déjà dépassé les 68 millions d’unités vendues dans le monde.