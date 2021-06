Nous avons créé la première forme de vie résistante à presque tous les virus

« Je vais vous avouer quelque chose, je ne suis pas un bon écrivain. Je suis un bon réécrivain. Je pense à nous, à notre histoire, à tout ce qui a mal tourné et cette fois je pourrais faire beaucoup mieux. » C’est une réplique de Greg Kinnear dans ‘A Winter at the Beach’, mais cela aurait pu être dit par n’importe quel chercheur en génie génétique. Nous avons écrit des formes de vie à partir de rien, c’est vrai, mais ce pour quoi nous sommes vraiment bons, c’est de les réécrire.

Et le meilleur exemple en est le Escherichia coli qu’un groupe de chercheurs britanniques a soumis à 18 000 petits changements avec un seul objectif : les rendre immunisés contre les virus.

Au-delà des virus

Bibliomaniaque15

L’idée était difficile car ce que recherchait l’équipe de Jason Chin était de prendre une bactérie et de la reconfigurer de telle sorte que les codons (les 64 « blocs de construction » avec lesquels sont construits les génomes) intègrent deux nouvelles fonctions : la première est créer de nouveaux acides aminés (dans la nature, il n’y a qu’environ 20 acides aminés utiles); la seconde est la capacité de bloquer l’action de la plupart des virus bactériens.

Pour obtenir cette preuve de « détournement viral » de la bactérie, les chercheurs ont utilisé CRISPR pour introduire des changements massifs dans son génome : suffisamment pour désactiver les phages, mais pas au point que la bactérie perde sa capacité fonctionnelle de base. Faire le E. coli incompréhensible à tout ce qui entre en elle.

Et, comme publié dans Science, ils ont réussi. Pour l’instant, bien sûr. Personne ne doute que si cela E. coli proliféré, la nature percerait et les virus commenceraient à « apprendre de nouveaux langages » de mécanismes moléculaires. Pour cela, le plus intéressant est la possibilité de créer de nouveaux acides aminés car sur ces nouvelles « briques génomiques », des choses vraiment révolutionnaires peuvent être construites. Et c’est quelque chose que nous sommes sur le point de commencer à voir.

