Nous aurons des nouvelles de Borderlands 3 de PAX

Un des jeux qui ne cesse de nous étonner est Borderlands 3. Le titre Gearbox est sur la crête d’une vague depuis une année entière, avec des mises à jour périodiques et différentes extensions qui ont élargi son immense monde. Et il semble que ce rythme se poursuivra dans un proche avenir. Et nous ne parlons pas seulement du lancement de sa dernière extension, mais parce qu’il semble que nous ayons encore beaucoup à savoir sur Pandora.

Et c’est que selon le compte officiel du jeu sur Twitter, dans le prochain PAX Online (à cause de la pandémie COVID-19) nous aurons de nouvelles informations sur le jeu.

Il y a encore Borderlands 3 pendant un moment

De plus, le tweet nous exhorte à être attentifs samedi prochain 12 septembre à 12h45 PT (22h en Espagne) pour connaître l’actualité qu’ils nous ont préparée pour l’avenir de Borderlands 3. Sera-ce un nouveau expansion? Peut-être l’annonce de la version améliorée pour les consoles de nouvelle génération?

#PAX En ligne se passe ce week-end et @GearboxOfficial aura un spectacle spécial ce samedi 12 septembre à 12h45 PT. Gardez vos 👀 globes oculaires épluchés pour de nouvelles annonces de marque! En savoir plus: https://t.co/wBr6M3e55r pic.twitter.com/FVx57iY75y – Borderlands 3 (@Borderlands) 8 septembre 2020

Borderlands 3 est maintenant disponible sur Xbox One et PC.