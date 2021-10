N’oubliez pas de sonner la cloche pour les notifications sur YouTubers Life 2

Abonnez-vous à Push Square sur

Voici un jeu que vous allez vouloir aimer, commenter et partager : YouTubers Life 2 est sorti aujourd’hui (!!!) sur PlayStation 4. Il s’agit d’une version beaucoup plus grande (et, vraisemblablement, meilleure) des Sims- esque broadcast-’em-up qui a été lancé l’année dernière sur la console de Sony. « Dans ce nouveau titre de marque, les joueurs joueront le rôle d’un YouTuber émergent dans NewTube City, où ils devront garder un œil sur les nouveautés et les tendances autour d’eux pour créer du contenu et atteindre le sommet », indique le communiqué de presse.

Le texte de présentation continue : « Comme dans la vraie vie, les nouvelles tendances changeantes changent quotidiennement et peuvent être trouvées partout : un lieu, un événement, un nouveau jeu vidéo exclusif ou une personne populaire – quels que soient les animateurs de NewTube City. À propos! » Chassez ces hashtags, lecteurs !

La sortie mettra en vedette un groupe de YouTubers réels, y compris PewDiePie, et vous aurez même accès à un drone que vous pourrez utiliser pour enregistrer chaque minute de votre vie à NewTube City. « Traquez les nouvelles tendances et choisissez les meilleures photos pour enregistrer vos vidéos sur NewTube, diffuser sur Glitch ou prendre des photos sur InstaLife », taquine le synopsis. « Créez votre propre contenu pour atteindre de nouveaux records et gagner des millions d’abonnés. »

Nous avons en fait développé une obsession malsaine avec l’original YouTubers Life, mais avons finalement conclu que quelques « petits problèmes l’empêchent d’être le hit viral ». Espérons que celui-ci résout ces problèmes et évite un scandale sur les réseaux sociaux.