Notre premier regard sur «Maîtres de l’univers: révélation» est arrivé!

Après beaucoup de battage médiatique, nous avons enfin notre premier aperçu de la prochaine série Netflix Maîtres de l’univers: révélation.

Contrairement aux redémarrages précédents de l’histoire de He-Man, Maîtres de l’univers: révélation reprend là où la série originale s’est arrêtée et suit une Eternia en ébullition après un affrontement épique entre He-Man et Skeletor. Le premier opus de cette nouvelle série arrive sur Netflix sur 23 juillet 2021.

«J’ai regardé toutes les séries télévisées en grandissant» A déclaré Kevin Smith à propos de son enfance avec Masters of the Universe «C’était partout dans les années 80. Ces personnages ont commencé comme des jouets et ont fini par faire partie du tissu mondial de la culture pop. Une grande partie de ce spectacle a été possible en raison de l’amour et de l’affection pour ce monde à tous les niveaux de production et du fandom entourant cette franchise. Une des principales raisons pour lesquelles nous avons un talent vocal aussi haut de gamme est que les gens veulent vraiment faire partie de ce monde. Beaucoup d’entre nous ont été touchés par ces histoires et ces personnages au début de notre vie et nous étions si heureux de revenir à Eternia. Mais même si vous n’avez jamais regardé un seul épisode de la série ou si vous ne connaissez pas du tout cet univers, vous pouvez vous lancer directement dans l’histoire. C’est une épopée d’action-aventure vraiment classique et universelle sur la croissance, la découverte, la magie et le pouvoir. Cette série explore le destin d’une manière nouvelle. Il y a beaucoup de réconciliation avec les secrets, la trahison, la confiance, l’acceptation, l’amour et, finalement, la perte.

Mais ce qui m’intrigue vraiment dans cette série, c’est la façon dont elle continue l’histoire d’Eternia et ne se contente pas de recommencer l’histoire avec un nouveau départ.

« Narrativement, notre émission est conçue comme le prochain épisode de la série animée des années 80 qui a été diffusée de 1983 à 1985 » Dit Kevin Smith «C’est une continuation de cette histoire. Nous jouons avec la mythologie et les personnages originaux, et revisitons et approfondissons certains des scénarios non résolus. Visuellement, nous avons également pris la décision consciente de nous pencher sur la ligne de jouets MASTERS OF THE UNIVERSE pour nous inspirer également. Mattel possède toute cette vaste bibliothèque de cette œuvre d’art, alors nous avons tout de suite voulu que l’exposition s’ouvre avec des pièces classiques de cette œuvre. Mattel s’est engagé dans ce look depuis ses débuts en tant que ligne de jouets dans les années 80, et maintenant nous nous y penchons et l’honorons.

Avec un si bon premier regard sur Maîtres de l’univers: révélation, il est temps d’être encore plus enthousiasmé par cette série, qui arrive sur Netflix sur 23 juillet 2021.