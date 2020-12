Notre plan pour le dîner du réveillon de Noël est de faire un test PCR et de nous confiner avant de nous réunir en famille.

Noël 2020 restera à jamais dans les mémoires comme le Noël de la pandémie (les doigts croisés que 2021 ne porte pas la même étiquette), quelque chose qui force prendre des précautions extrêmes pour les familles qui prévoient de se réunir, ou même réserver ce dîner pour plus tard et renoncer à un réveillon de Noël en famille comme le veut la tradition, pour éviter la contagion des patients asymptomatiques, en particulier envers les membres plus âgés.

Dans le cas de ceux qui envisagent de partager une table la nuit du 24, il y a ceux qui le feront tant que le test PCR effectué juste avant donne un résultat négatif, car c’est leur plan: aller dîner avec le test fait. Avec certains d’entre eux, nous avons parlé depuis Engadget.

Le 22 PCR et les 24 crevettes

« Ma mère est anesthésiologiste, la pandémie est passée en travaillant aux soins intensifs, et à la maison nous sommes très conscients. Nous sommes 18 cousins ​​et nous ne pourrons pas tous nous rencontrer, nous irons donc rendre visite à mes grands-parents par équipes: vers le 24, d’autres le 25, d’autres le jour de l’an, les rois, etc. », explique Marta Díaz de Santos.

«Ma mère a suggéré dans le chat familial que nous fassions tous un PCR avant d’aller les voir, car ils ont plus de 80 ans. En fin de compte, beaucoup de gens vont et viennent de cette maison, cinq couples et les 18 petits-enfants. Les tests PCR car ils sont les plus fiables, si vous n’avez pas de symptômes, les tests sérologiques peuvent donner de faux négatifs; ma mère a eu hier un cas de sérologie négative qui a ensuite donné une PCR positive sans symptômes. Le problème est que cela coûte cher et qu’il faut en attendre un ou deux jours. Il est clair que si le test sérologique est positif, c’est que vous avez un COVID. Et s’il y a des symptômes, il sera testé positif. L’idée est de le faire 48 heures avant de partir en voyage, et de s’enfermer sans partir », conclut-il pour expliquer son projet familial pour cette visite à tour de rôle. « C’est beaucoup d’argent et nous devrons réduire d’autres choses, mais cela vaudra la peine d’avoir un Noël un peu plus calme en retour. » Dans tout les cas, Il est important de faire la différence entre un test PCR, dont le résultat positif signifie que vous êtes porteur de la maladie; et un sérologique ou antigénique, qui indique si la maladie est déjà passée.

Et s’ils sont tous testés négatifs sur le résultat de la PCR, l’attitude envers le contact physique et la ventilation ressemblera-t-elle davantage à celle de 2019 – insouciance absolue – ou aux réunions moyennes de 2020? «Si nous avons tous un test négatif, je vais faire un câlin à ma grand-mère avec un masque FFP2, mais nous serons toujours beaucoup plus retenus et nous aurons tout ventilé», dit Marta.

Dans une situation similaire se trouve Rafael Coupeau, un étudiant de 19 ans: sa famille subira un test PCR lorsque sa grand-mère se rendra de Minorque à Valladolid pour pouvoir passer le réveillon de Noël avec elle, qui fera également un test PCR à son arrivée et à son retour. «C’est ma grand-mère qui vient à Valladolid parce qu’elle a insisté là-dessus», explique Rafael.

« Nous n’allons pas la serrer dans nos bras comme une blague ou quoi que ce soit, ce sera un Noël rare, mais c’est ce que c’est. » Le test sera fait par ses frères, ses parents et un cousin avec qui ils passeront également les vacances. « Le mieux serait que nous soyons les plus proches de Minorque et non l’inverse, mais elle a insisté. »

Leur plan est de passer le test le 20 ou 21 décembre, et une fois qu’ils auront les résultats le 22 décembre, ils seront déjà en vacances, « bouge le moins ». « Mon frère et moi nous occuperons particulièrement de la question des achats, nous sommes les plus prudents avec tout cela. Cela n’a aucun sens de le faire maintenant car mes petits frères continuent à aller à l’école, donc nous essaierons de le faire le jour même de la fin. les classes ».

Myriam Grau, une andorrane résidant à Barcelone, fera également un PCR en santé privée avec sa sœur pour rencontrer ses parents et grands-parents. «Si en Andorre ils nous laissent être dix personnes, peut-être que nous ajouterons des cousins ​​et des oncles. Nous passerons le test cinq jours avant, en Andorre ils vous obligent à rester chez vous pendant quatre jours avant de passer le test, nous passerons quelques jours confinés et ensuite nous le ferons , le résultat sera dans moins de 48 heures « .

Ana Arjona vit à Madrid, mais est originaire d’Algésiras, où elle rencontrera ses parents et sa sœur, également après des tests. «Par-dessus tout, nous sommes plus préoccupés de les infecter qu’ils ne le sont de nous. S’ils nous infectent, eh bien, pas de chance. Parce qu’ils prennent grand soin de sortir et sont tous les deux à la retraite, mais nous avons une vie relativement plus active. Les frapper avec la maladie Ce serait une corvée pour ceux qui sont à risque parce qu’ils sont plus âgés, je ne pourrais pas me pardonner, la vérité », explique-t-il.

Ajouter ça Il le fera 24 ou 48 heures plus tard avant le voyage depuis Madrid, ce qu’il fera en train dans un siège où personne ne peut aller à ses côtés. Votre sœur fera de même avant de voyager.

La communauté scientifique sur les PCR de Noël

Dans ces témoignages nous avons trouvé à la fois des tests PCR et antigéniques, ces derniers étant les plus susceptibles d’offrir un faux positif, notamment dans les cas asymptomatiques, qui sont à leur tour les profils les plus courants qui subiront ce test: les personnes sans tout symptôme qu’ils préfèrent être certain de ne pas être porteur du virus afin de ne pas y exposer leurs proches.

Le terme le plus courant pour parler de cette idée, «possible faux sentiment de sécurité»; s’il est combattu, un PCR et un isolement précédent sont des outils qui ajoutent

La chercheuse Juliet Bryan, consultante de l’OMS, a expliqué dans une étude publiée dans la revue Science Immunology que ces tests sérologiques indiquent si une personne a été exposée au virus ou non, mais sont insuffisantes pour certifier l’immunité de la personne qui l’exécute. Il a ajouté qu ‘ »il y aurait beaucoup de faux positifs si ces tests d’anticorps étaient effectués largement maintenant, alors que la séroprévalence est encore très faible dans la plupart des endroits ».

Dans le cas de la PCR, le résultat prend entre 24 et 48 heures pour être connu, un temps pendant lequel on peut être infecté avant de recevoir un résultat négatif. « Cela donne une fausse sécurité. Lors d’un dîner en famille, cela peut être vraiment problématique car nous n’agirions pas lorsque nous pensons que nous sommes négatifs », a expliqué Javier del Águila. Quelque chose qui donne du sens à l’idée de Rafael et Myriam, qui ont parlé de se cantonner après avoir fait le PCR pour éviter une contagion après le test.

Pour ce sentiment de fausse sécurité, Pablo Motos a été critiqué, qui dans son émission ‘El Hormiguero’ a déclaré que « ce Noël, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre famille est un PCR pour dîner tranquillement ».

Tenez compte des conseils du célèbre scientifique Pablo Motos: « ce Noël, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre famille est un PCR pour un dîner tranquille » pic.twitter.com/cfmsDqj7ad – Miguel Ángel Reinoso (@mianrey) 26 novembre 2020

Vicente Larraga, un chercheur de la SCCI, a déclaré dans le journal télévisé ‘Hora 14’ de Cadena SER qu ‘ »au moins les dix jours précédents, vous devez essayer de vous confiner afin que, lorsque vous arrivez avec votre famille, vous soyez sûr de ne pas les infecter, ce serait un amour pratique. » C’est-à-dire depuis au moins le 14 décembre. Même conseil donné par l’épidémiologiste Margarita del Val: « rester dix jours sans être en contact avec qui que ce soit est la mesure la plus efficace pour s’asseoir à table avec la famille avec plus de garanties de sécurité ».

Juliet Bryan a réaffirmé que « avoir un test positif (dans un test antigénique) pouvait donner aux gens un sentiment de sécurité et, par conséquent, ils pouvaient cesser de se distancer physiquement ou ils ne pouvaient pas être assez prudents », envoyant ainsi un appel à ne te détend pas des mesures de protection telles que la ventilation constante de la salle à manger, la distanciation sociale et l’absence de contact physique.