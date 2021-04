Notre maison n’est-elle pas très intelligente? Faisons évoluer avec les bons appareils

Que le coronavirus ait entraîné un bouleversement dans nos vies est un fait incontestable: pas seulement pour les peurs et les chagrins directement liés au virus, et pas seulement pour avoir mis en difficulté des secteurs de produits entiers. Le changement radical était aussi dans la vie quotidienne de chacun: dans le fait de ne plus se sentir social, dans la restriction de la liberté de mouvement et surtout dans l’enfermement entre les quatre murs de la maison. Le lock-out, en somme, nous a tous fait revenir un peu « des hommes des cavernes », à la fois en termes de relations sociales, et surtout en termes de mode de vie.

La «grotte», notre maison, est redevenue le pivot de toute activité: l’année de la pandémie, le travail intelligent est de plus en plus devenu la règle, déplaçant le bureau dans le salon; l’école à son tour s’est transformée en papa, apportant les bureaux dans nos maisons. Nous avons seulement commencé à «aller chasser», à trouver de la nourriture dans les supermarchés. Et après s’être trompé, pendant l’été, que c’était fini, en automne puis en hiver, avec les deuxième et troisième vagues, nous sommes retournés nous refermer chez nous. De nouveau. Et encore une fois, nous avons été pris au dépourvu.

Il se trouve donc qu’entre les smartwatches, les smartphones, le travail intelligent et papa («l’école intelligente»), la seule chose qui n’était pas très intelligente restait notre maison. Et la vie à la maison nous a fait découvrir de petits et grands problèmes domestiques que nous n’avions jamais remarqués auparavant, avec un style de vie complètement différent. À commencer par le petit-déjeuner: ceux qui, équipés uniquement de moka, pendant le verrouillage n’ont pas tardé à avoir une bonne machine à café, peut-être les super-automatiques capables de la distribuer longue, courte, étroite, large, chaude, froide et tiède, et peut-être aussi pour faire le capot?

Et ceux qui, peut-être habitués à faire de petits achats au magasin du coin ou au supermarché du quartier, se trouvant obligés de s’approvisionner pour éviter de fréquenter trop souvent les hypermarchés, se sont retrouvés confrontés à un réfrigérateur et un congélateur trop petits ou pas du tout. leur tâche? Sans parler des fours, des fours et des cuisinières qui souvent, lorsque nous nous sommes tous transformés en boulangers et pizzaiolo « saccageant » le rayon farine et levure des magasins, déçus les attentes, brûlant des pizzas et des gâteaux ou laissant les lasagnes cuites d’un côté mais crues sur L’autre.

Tous les problèmes qui en temps normal n’auraient pas été remarqués, ou auxquels nous n’aurions pas accordé beaucoup de poids; mais celui avec une utilisation «intensive» des appareils ménagers ont fortement émergé. Et que dans les mois à venir, même si – comme nous l’espérons et le croyons tous – le virus sera vaincu grâce à la campagne de vaccination, ils pourraient augmenter, car notre mode de vie a maintenant tellement changé qu’il est difficile de revenir en arrière. Selon toutes les recherches et estimations les plus récentes, par exemple, même après la pandémie, le travail intelligent restera un mode de travail largement utilisé.

Et nos maisons devront donc être à la hauteur: parce que ce n’est pas facile, par exemple, d’assister à une conférence téléphonique alors que notre vieille machine à laver tourne dans la salle de bain et fait plus de bruit qu’un marteau-piqueur. Et que dire de ceux qui, habitués à la fraîcheur des bureaux climatisés, se retrouveront à transpirer de chez eux devant l’écran de l’ordinateur pendant les mois les plus chauds parce que le climatiseur n’est pas là ou ne peut pas suivre le rythme? Bref, pour le nouveau style de vie des post-Covid, de plus en plus «chez soi», car notre maison n’est pas une «grotte» mais un lieu confortable pour vivre et travailler, il sera également indispensable de choisir les «bons» appareils .

Lesquels sont-ils? Il n’y a pas de recette universelle, mais il est essentiel que chacun ait un large choix pour décider de ce qui convient le mieux à ses besoins et exigences personnels. Sur les deux fenêtres eBay dédiées aux petits et gros appareils, par exemple, vous pouvez trouver des milliers d’articles, des machines à café aux climatiseurs, des mélangeurs aux fours encastrables, des micro-ondes aux robots aspirateurs, de toutes les marques et avec des prix. Pour tous les budgets, avec des offres également sur des véhicules d’occasion garantis et reconditionnés.

Et en parlant de remises, pour aider ses utilisateurs à rendre leur logement plus confortable et sur mesure, eBay propose une remise de 10% sur le petit et le gros électroménager (pour un maximum de 55 euros de réduction) du 26 avril au 2 mai. Une occasion unique de rendre votre maison plus intelligente! Et pour toutes les informations sur la promotion, une page dédiée est disponible.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂