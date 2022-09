Notre drapeau signifie que la mort commence le tournage de la saison 2

De nouveaux épisodes sont en cours de développement pour Notre drapeau signifie la mort. Créée par David Jenkins, la première saison de la série comique d’époque a été créée sur HBO Max en mars. Après avoir passé quelques mois sur la bulle, celle-ci a été officiellement renouvelée en juin, et il a depuis été révélé que de nouveaux épisodes sont prévus pour une arrivée en 2023 sur HBO Max. C’était évidemment une bonne nouvelle pour les fans qui craignaient que la série ne soit pas renouvelée et avaient fait campagne pour que cela se produise.





Prendre à TwitterJenkins a maintenant annoncé que le tournage a officiellement commencé sur la saison 2. Il a posté une image de l’ensemble d’une ardoise avec le logo de la saison 2 pour Notre drapeau signifie la mort tout en notant que la production a commencé. Vous pouvez voir le message ci-dessous.

« C’est difficile de ne pas reprendre après ce qui s’est passé à la fin », avait précédemment déclaré Jenkins au LA Times avant le renouvellement de l’émission. « C’est particulièrement difficile. J’espère qu’ils s’en sortiront. J’espère qu’ils voudront en faire plus. Je sais que tout le monde dans la série le veut. Juste pour continuer [social media] et voir la tendance pendant environ deux semaines semble irréel. C’est tellement gratifiant, même sans savoir si on est renouvelé, de voir que les gens ont autant aimé. »

Sur ce qui pourrait arriver dans une deuxième saison, la star de la série Taika Waititi a ajouté: « J’attends de le savoir aussi parce que tout est dans le cerveau de David. J’ai juste hâte, si et, espérons-le, quand nous irons de l’avant, de voir ce moment où ils sont à nouveau dans la même pièce ensemble. Toutes ces petites nuances et détails sociaux auxquels nous nous rapportons tous, je veux voir ce genre de choses. C’est comme l’ouverture de Grease après leur aventure estivale.





Notre drapeau signifie que la saison 2 de la mort est en production

Comme nous pouvons maintenant le voir, tout a bien fonctionné et la saison 2 est en plein tournage. La nouvelle saison suivra bien sûr les événements de la saison 1, qui se déroule en 1717 pendant l’âge d’or de la piraterie. Rhys Darby joue le rôle de Stede Bonnet, un homme qui abandonne une vie pépère sur terre pour faire ses preuves en tant que pirate. Taika Waititi joue également le rôle de Barbe Noire avec la distribution de l’ensemble de la série comprenant également Ewen Bremner, Joel Fry, Samson Kayo, Con O’Neill, Nathan Foad, Vico Ortiz, Kristian Nairn, Matthew Maher, Guz Khan, David Fane, Rory Kinnear, Nat Faxon , et Samba Schutte.

Vous pouvez regarder la première saison de Notre drapeau signifie la mort sur HBO Max. La saison 2 arrivera en 2023.