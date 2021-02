Notes de mise à jour Fortnite v15.30 – Date de sortie, temps d’arrêt du serveur

FoLa mise à jour rtnite v15.30 est là, et de retour un mardi! Cette saison a été bizarre, des changements à plus de changements, mais il semble qu’Epic soit de retour sur la bonne voie et publie à nouveau des mises à jour un mardi! Cette mise à jour va apparemment être massive; cependant, on en sait peu de chose. Nous devons juste attendre et voir!

Mettre à jour la date et l’heure de sortie

La Fortnite Le patch de 15h30 a été officiellement annoncé et sera publié le 2 février à 3 heures du matin (heure de Paris).

Mise à jour PC maintenant! 2,31 Go

Temps d’arrêt du serveur

Le temps d’arrêt pour cela Fortnite La mise à jour commencera à 3 h du matin (9 h UTC) et se terminera vers 6 h du matin (12 h UTC), bien que cela puisse varier en fonction de la rapidité avec laquelle Epic peut télécharger le correctif. En d’autres termes, n’attendez pas, même si vous êtes impatient de jouer!

Notes de mise à jour officielles 15.30

Epic n’a pas envoyé de notes de mise à jour officielles aux créateurs de contenu cette semaine, car cette mise à jour est de petite taille. La seule information dont nous disposons est la suivante: Fortnite Statut tweeté.

Lorsque plus d’informations seront disponibles vers 15h30, nous mettrons à jour!

Venant à la v15.30: ✅ Apportez-les au froid avec le nouveau Mando’s Bounty LTM

✅Deux nouveaux exotiques!

✅Nouveaux appareils et options pour la création – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 1 février 2021

Mando’s Bounty LTM

On ne sait pas grand-chose sur ce LTM, cependant, nous avons quelques indices à faire sur le fait que cela a à voir avec The Mandalorian. Le premier est ce sur quoi s’ouvre le tweet ci-dessus: Vous pouvez atteindre le sommet … mais pouvez-vous y rester? Est-ce que cela signifie le nouveau LTM ou quelque chose de complètement différent? Le deuxième indice à suivre est le teaser Mandalorian Epic sorti il ​​n’y a pas longtemps. Si vous ne l’avez pas vu, consultez-le ci-dessous.

J’ai un travail pour toi. Plus d’informations à venir. pic.twitter.com/PaEx75lhCK – Fortnite (@FortniteGame) 1 février 2021

Il a une variante Solos, Duos, Trios et Squads.

Mando’s Bounty Le meilleur chasseur de la galaxie veut faire ses preuves contre vous. Défiez les autres joueurs pour voir qui peut marquer des crédits le plus rapidement. Éliminez les cibles de primes pour des crédits supplémentaires et éliminez les chasseurs spécialement marqués pour un butin de haut niveau. Lorsque The Mandalorian entrera dans le match, il traquera le joueur avec le plus de crédits. Vous pouvez atteindre le sommet mais pouvez-vous y rester?

Nouvel emplacement de POI

Un nouvel emplacement de POI a été dataminé par FortTroy, tout ce que nous avons, c’est son nom, mais il est lié à 100% au Mandalorian.

Il y a un nouveau POI avec le nom «Athena.Location.POI.KitsCantina» dans les fichiers. Les fichiers mentionnent également un boss qui y apparaît «Athena.AI.SpawnLocation.Boss.CosmosCantina»

Deux nouveaux exotiques

Deux nouveaux exotiques arrivent à Fortnite. Epic a bien réussi à garder les armes à feu au cours de la saison 5, et bien, ils ont pensé qu’il était temps d’ajouter de gros canons pour cette mise à jour. Grâce à Hypex pour cette information, les deux pistolets sont appelés Lanceur Burst Quad et Chug Cannon. Cela aura-t-il quelque chose à voir avec le Mando’s Bounty LTM?

Une troisième arme appelée Congelé a également été ajouté!

Nouvel aperçu des exotiques!

– Lanceur Burst Quad? Chug … Cannon? Découvrez ces nouveaux gros frappeurs dans la prochaine mise à jour! pic.twitter.com/GZIWkvUqDb – HYPEX (@HYPEX) 1 février 2021

Chug Cannon Munitions —Boulons d’arbalète Temps de rechargement —1,1 seconde Dommages au joueur —18

Lanceur Burst Quad Munitions: fusées Temps de rechargement: 5,4 Secondes Taille du chargeur: 4 Dommages au joueur: 42

Congelé Munitions – Légères Balles Temps de rechargement: 2,1 Secondes Taille du chargeur: 35 Dommage au joueur: 20



Changements de Fortnite 15.30

Général

L’ensemble Boundless est en cours de modification. Vous ne pouvez plus sélectionner les combinaisons de couleurs blanc / blanc ou noir / noir lors de la sélection de vos couleurs primaires et secondaires.

Si vous avez acheté une tenue de l’ensemble Boundless, vous avez désormais la possibilité de la rembourser sans utiliser de jeton de remboursement.

Corrections de bugs Fortnite 15.30

Général

Écran de chargement long après avoir terminé une session sur PlayStation / Xbox.

L’enfant Back Bling bloque la vision lorsque les joueurs visent vers le bas.

Jumpshot Outfit manque ses poils sur le visage.

Retard audio de l’effet sonore.

Difficulté à éditer une bannière avec un contrôleur

Déclencheurs RT / LT sur la manette Xbox Elite sur Android

Le paramètre de l’axe de mouvement est bloqué sur « Roll » sur Nintendo Switch

Bataille royale

Recevoir des dommages en plein vol en tombant à l’intérieur d’une voiture.

Le jeu se bloque lorsque vous accédez à l’onglet Terminé sur PlayStation / Xbox.

Véhicule OG Bear démarré temporairement (désactivé)

Effet de guérison du point zéro temporairement désactivé.

Créatif

Les hologrammes d’accessoires deviennent invisibles dans certaines situations pour les créateurs Xbox.

Les onglets « Appareils » et « Préfabriqués » sont permutés lors de l’affichage de l’inventaire des créations.

Sauver le monde

Éliminer les preneurs sans compter pour la quête «Éliminer: ils sont venus de la brume».

Pour voir toutes les fuites provenant de la v15.30, rendez-vous sur notre page Leaked Skins et voyez ce qui va se passer dans le futur.