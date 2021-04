Nos conseils pour lutter contre la perte de cheveux

La perte de cheveux touche de nombreux hommes et femmes au cours de leur vie. S’il est naturel d’en perdre plusieurs dizaines par jour, il arrive parfois que ceux-ci ne repoussent pas aussi régulièrement qu’auparavant, pouvant causer des zones de calvitie. Toutefois, il existe des solutions efficaces pour y remédier, certaines d’entre elles étant réalisées dans des cliniques esthétiques spécialisées, telles que la greffe de cheveux, la micropigmentation ou les tatouages.

Pourquoi perd-on ses cheveux ?

Si nous sommes tous différents, il existe plusieurs types de cheveux et plusieurs causes pouvant être à l’origine d’une perte de cheveux intense. Qu’elle soit aiguë et brutale ou lente et continue, elle peut résulter en l’apparition d’une calvitie parfois peu esthétique.

On recense aujourd’hui plusieurs raisons pouvant expliquer la perte de cheveux chez l’homme et la femme. Car si en effet la calvitie est plus connue pour apparaître chez l’homme, certaines femmes rencontrent également ce problème capillaire. Parmi les raisons les plus fréquentes à l’origine de cette chute, on retrouve notamment le changement de saison. Chaque année, à l’automne et en hiver, chacun d’entre nous se voit subir les conséquences de la fin des chaleurs estivales et remarque une perte de cheveux importante. Par ailleurs, un choc émotionnel violent, un stress intense et soutenu ou un sommeil de mauvaise qualité peuvent également engendrer une chute de cheveux.

D’autre part, il existe également des causes médicales telles qu’une carence en vitamines et certaines maladies pouvant expliquer ce phénomène. La prise de médicaments spécifiques tels que la chimiothérapie peut également être à l’origine d’une chute importante des cheveux, bien que celle-ci soit souvent réversible et le cheveu repousse généralement une fois le traitement terminé.

Quelle qu’en soit la cause, la perte de cheveux partielle ou totale peut être irréversible. Fort heureusement, plusieurs options s’offrent à vous pour remédier à ce problème esthétique.

Une clinique esthétique : une solution efficace et durable

Aussi appelée alopécie, la perte définitive de cheveux peut être camouflée de plusieurs manières efficaces. Avec l’aide d’experts dermographes en clinique esthétique telle que Maison Lutétia à Paris, plusieurs options vous seront proposées, selon la cause de votre calvitie et selon vos préférences esthétiques. Parmi elles, on retrouve la micropigmentation, aussi appelée dermopigmentation. Adaptée aux hommes et aux femmes, cette technique s’apparente à un tatouage du cuir chevelu permettant de masquer les zones dégarnies du cuir chevelu. La micropigmentation est une alternative non-invasive, ayant pour effet de donner une illusion de densité capillaire.

Parmi les alternatives proposées, nous retrouvons également la greffe de cheveux, une solution adoptée par un grand nombre de personnes atteintes d’alopécie partielle ou totale. Considérée comme une intervention médicale, celle-ci peut être réalisée dans une structure adaptée, par le biais de différentes méthodes spécifiques. Lorsque réalisée dans les règles de l’art, la greffe capillaire offre d’excellents résultats. Quelques mois après l’implantation, les zones dégarnies sont remplacées par une nouvelle pousse dense. De plus, les protocoles de greffes comme le DHI (Direct Hair Implantation) assurent une intervention ne nécessitant aucune incision, et ainsi aucune cicatrice.

Des compléments et fortifiants pour encourager la pousse et protéger le cheveu

Comme nous l’avons mentionné ici, certaines carences et difficultés passagères peuvent être à l’origine d’une perte de cheveux importante. Afin de ralentir cette chute, plusieurs compléments et traitements sont disponibles. Vous devrez avant tout tenter de pallier la carence à l’origine de votre alopécie afin de traiter le problème à la source. Vous pourrez également opter pour des compléments alimentaires ralentissant la chute de cheveux et entraînant leur pousse. Plusieurs nutriments sont favorisés dans ces cas-là, tels que la levure de bière, la spiruline ou les vitamines du groupe B. Bien qu’ils ne soient pas une solution miracle pour la repousse de cheveux dans les zones dégarnies, ils permettent d’améliorer l’aspect du cheveu et le protègent également contre les agressions extérieures.

En adoptant une routine capillaire adaptée à votre type de cheveux, vous serez en mesure de ralentir la chute de ces derniers, les fortifier et accélérer leur pousse.

Aujourd’hui, les calvities partielles ou totales ne sont pas considérées comme très esthétiques. Une greffe de cheveux permet alors de regagner confiance en soi, d’opter pour une coiffure dans l’air du temps et de retrouver une belle densité capillaire.