Nos 10 meilleurs conseils pour vous

Pas de rumeurs, juste des faits concrets: ces meilleurs jeux pour PS4, Xbox, PC et Switch ont été confirmés et sortiront en 2020. Il existe de nombreux nouveaux jeux – les meilleurs que vous pouvez espérer cette année sont indiqués dans cette liste.

L’année 2020 sera passionnante pour les joueurs: conformément aux nouvelles consoles de jeu PS5 et Xbox Series X, il y aura également des jeux qui devraient convaincre les clients d’acheter le nouveau matériel – et les joueurs PC en profiteront également, car cela impose également des limites aux jeux multi-plateformes tomber. Certains des meilleurs jeux doivent encore être annoncés – le meilleur de ce qui a été confirmé jusqu’à présent se trouve sur cette liste.

“Doom Eternal”





Plus gros, plus rapide, plus fou: “Doom Eternal” est la suite de la série de tireurs traditionnels, qui nous envoie encore et encore dans la lutte contre la naissance de l’enfer. Dans le nouveau jeu d’id Software et Bethesda, le mouvement dans les trois dimensions est capitalisé, en plus de cela, un arsenal diversifié est disponible, des lance-flammes aux grappins.

Date de sortie: 20 mars 2020

20 mars 2020 Développeur: logiciel d’identification

logiciel d’identification Plateformes: PS4, Xbox One, commutateur, PC, Stadia

PS4, Xbox One, commutateur, PC, Stadia USK: à partir de 18 ans

“Animal Crossing: New Horizons”





La série “Animal Crossing” est synonyme de décélération, de relaxation et de câlins cohérents. La première ramification de la série sur Nintendo Switch ne fait pas exception: dans “New Horizons”, vous pouvez partir en vacances sur une île dans un paradis tranquille, où vous pourrez vous détendre dans des tentes, pêcher, planter, construire et vous détendre au milieu d’animaux mignons.

Date de sortie: 20 mars 2020

20 mars 2020 Développeur: Nintendo

Nintendo Plateformes: Commutateur

Commutateur USK: à partir de 0 ans

Remake de “Resident Evil 3”





Un autre remake? Oui, mais après le succès phénoménal de la nouvelle édition de «Resident Evil 2» de 2019, le remake de «Resident Evil 3» autour de l’héroïne Jill Valentine suivra dans la nouvelle année. En plus de cela, Capcom donne à “Project Resistance” un mode multijoueur séparé.

Date de sortie: 3 avril 2020

3 avril 2020 Développeur: Capcom

Capcom Plateformes: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One USK: à partir de 18 ans

Remake de Final Fantasy 7





La septième partie de la célèbre série JRPG est sortie en 1997 et est devenue le jeu “Final Fantasy” le plus important pour de nombreux fans. Après un bref report en avril 2020, le remake élaboré a finalement célébré sa sortie et sera publié en épisodes. Premièrement, “Final Fantasy 7” est sorti exclusivement pour PlayStation 4.

Date de sortie: 10 avril 2020

10 avril 2020 Développeur: Square Enix

Square Enix Plateformes: PS4

PS4 USK: à partir de 16 ans

“The Last of Us Part 2”





En raison de son récit brillant, “The Last of Us” a atterri dans de nombreux classements des années 2010. Le développeur Naughty Dog révèle enfin le secret de la suite très attendue en mai. Le nouveau End Time Adventure ajoute un autre point fort au catalogue PS4 en tant que l’un des derniers jeux exclusifs de la génération actuelle.

Date de sortie: 29 mai 2020

29 mai 2020 Développeur: Le chien méchant

Le chien méchant Plateformes: PS4

PS4 USK: à partir de 18 ans

“Fantôme de Tsushima”





Après la série “Infamous”, Sucker Punch Productions propose “Ghost of Tsushima” en exclusivité pour la PS4. Vous y incarnez un guerrier du Japon ancien qui s’oppose aux envahisseurs mongols du continent. Des graphismes opulents et des combats à l’épée précis mettent fin à l’ère du succès de la PlayStation 4 de manière appropriée.

Date de sortie: 26 juin 2020

26 juin 2020 Développeur: Productions Sucker Punch

Productions Sucker Punch Plateformes: PS4

PS4 USK: à partir de 18 ans

“Les Avengers de Marvel”





Voulez-vous vous glisser dans la peau des puissants super-héros de Marvel et sauver le monde? Pas de problème du tout: le nouveau jeu de Crystal Dynamics “Marvel’s Avengers” vous permet de faire exactement cela en 2020! En tant que Captain America, Black Widow, Hulk, Iron Man & Co., vous combattez le mal dans diverses missions – en solo ou en coopération en ligne. Le nouveau jeu vous propose des costumes personnalisables, des équipements, des mouvements spéciaux et beaucoup d’action dans l’univers Marvel.

Date de sortie: 4 septembre 2020

4 septembre 2020 Développeur: Chrystal Dynamics

Chrystal Dynamics Plateformes: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC USK: à partir de 12 ans

«Cyberpunk 2077»





Après “The Witcher 3”, CD Projekt RED présente son prochain grand jeu avec “Cyberpunk 2077”. Cette fois, le modèle est un jeu de rôle stylo et papier dans une dystopie de science-fiction – des adaptations corporelles de haute technologie, des systèmes d’armes intelligents et des vêtements colorés vous attendent. L’acteur et favori du public Keanu Reeves joue un rôle majeur en tant que fantôme électronique dans le nouveau jeu.

Date de sortie: 17 septembre 2020

17 septembre 2020 Développeur: Projet CD RED

Projet CD RED Plateformes: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC USK: à déterminer

«Légion des chiens de garde»





“Watch Dogs Legion” surprend avec une idée farfelue: vous pouvez prendre le contrôle de n’importe quel PNJ et le contrôler à travers un Londres dystopique. Le premier gameplay avait encore besoin d’être amélioré, mais Ubisoft a reporté la sortie à une date inconnue au cours de l’exercice 20/21, qui commence en avril – dans le pire des cas, nous devons attendre le début de l’année prochaine. Le jeu Open World aura certainement l’air vraiment bien pour cela!

Date de sortie: 29 octobre 2020

29 octobre 2020 Développeur: Ubisoft

Ubisoft Plateformes: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC USK: à déterminer

«Assassin’s Creed Valhalla»





Dans la dernière partie de la série “Assassin’s Creed”, vous marchez sur les chemins des Vikings. Dans “Assassin’s Creed Valhalla”, vous incarnez Eivor. Eivor cherche une nouvelle maison pour sa tribu Viking en Angleterre. Bien sûr, les habitants n’aiment pas que les hommes et les femmes du Nord se dispersent dans leur pays – les conflits et les luttes de pouvoir sont inévitables. Le développeur Ubisoft promet que “Assassin’s Creed Valhalla” est un jeu de rôle plus ouvert que jamais. Il existe également de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que les attaques aux rayons X et les batailles de rap Viking.