Norm Macdonald : Quelle était la taille de la star de « SNL » ?

Norm Macdonald est décédé le 14 septembre 2021. Le Saturday Night Live La star avait 61 ans et a eu une longue bataille contre le cancer avant sa mort. Tout au long de sa carrière, Macdonald est également devenu célèbre pour ses apparitions dans Billy Madison avec Adam Sandler et Dr Dolittle aux côtés d’Eddie Murphy.

Depuis sa mort récente, les fans de l’acteur ont commencé à se remémorer sa vie et sa carrière. Cependant, quelle était la taille de MacDonald ?

Norm MacDonald | Bobby Bank/WireImage

La hauteur de Norm Macdonald

Norm Macdonald | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

CONNEXES: La star de «Saturday Night Live» Norm Macdonald était l’hôte de mise à jour de week-end parfait pour les années 90

Né et élevé à Québec, au Canada, Macdonald est tombé amoureux du show business quand il était enfant. Dans les années 1980, il a commencé à se produire sur scène en tant que comédien de stand-up. Les Sale boulot star est également apparue sur Recherche d’étoiles en 1990. Cependant, sa grande rupture n’interviendra que plusieurs années plus tard. Après avoir travaillé comme écrivain pour Roseanne, Macdonald a reçu une offre pour devenir SNL membre de la distribution. Pendant son séjour là-bas, il a été reconnu pour son interprétation de la «mise à jour du week-end» de l’émission de comédie à sketches. Macdonald est resté avec le spectacle jusqu’en 1998 avant de passer à d’autres projets.

Au moment de la mort de l’acteur, il mesurait 6’1 ½’. Selon Vulture, la grande taille de Macdonald n’a pas affecté son apparence personnelle. Les Deuce Bigalow la star portait souvent tout ce qui pouvait le mettre à l’aise. En 2013, il l’a prouvé en s’habillant d’un pantalon de survêtement pour co-animer l’avant-première du tapis rouge pour Le grand spectacle d’humour en direct. De plus, Macdonald a passé la soirée à « rôtir » les invités de la remise des prix.

Norm Macdonald a divorcé avant de mourir

Même s’il ne se souciait pas de ce qu’il portait, Macdonald a trouvé l’amour tout en élevant sa carrière. En 1988, l’humoriste épouse Connie Vaillancourt Macdonald. Le couple est resté marié pendant 11 ans et a un fils, Dylan. Cependant, ils ont divorcé en 1999. Au cours de leur séparation, Macdonald n’a mentionné son déménagement sur la côte ouest qu’une fois le mariage terminé.

CONNEXES: Quelle était la valeur nette de Norm Macdonald au moment de sa mort?

Depuis son divorce, le Les adultes La star n’a pas dit grand-chose sur sa vie personnelle. Cependant, Macdonald a brièvement parlé de sa relation avec son fils sur Twitter. En 2016, il a tweeté BJ Novak après que l’auteur ait fait l’éloge du livre audio de l’acteur. Selon Macdonald, lui et Dylan étaient de « grands admirateurs » du travail de Novak.

Des célébrités ont rendu hommage à l’ancien ‘SNL’

Lorsque la nouvelle de la mort de Macdonald a éclaté, bon nombre de ses anciennes co-stars et amis célèbres se sont souvenus de l’acteur sur les réseaux sociaux. Conan O’Brien, qui a interviewé l’acteur à plusieurs reprises, a déclaré que le comédien avait « la voix comique la plus unique » de l’industrie. De plus, Jim Carrey, Sandler et Steve Martin ont partagé des souvenirs de Macdonald via Twitter.

« Chacun de nous aimait Norm », a déclaré Sandler. « Certains des rires les plus durs de ma vie avec cet homme. Le gars original le plus intrépide et drôle que nous connaissions. Un papa incroyable. Un grand ami. Une légende. Je t’aime mon pote.

« Je suis absolument dévasté par Norm Macdonald », a tweeté O’Brien. «Norm avait la voix comique la plus unique que j’aie jamais rencontrée, et il était tellement drôle et sans compromis. Je ne rirai plus jamais aussi fort. Je suis tellement triste pour nous tous aujourd’hui.

« Mon cher ami Norm MacDonald est décédé après une bataille courageuse de 10 ans. Il était l’un de nos joyaux les plus précieux. Un génie de la comédie honnête et courageux. Je l’aime », a tweeté Carrey.

Avant sa mort, Macdonald a exprimé le personnage Pigeon dans Les mystères de Mike Tyson.